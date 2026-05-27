Algoritmaya müdahale edin: soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin

Arama motorları ve teknoloji tekellerinin tüm dünyanın algısı üzerinde nasıl bir tahakküm kurduğu herkesin malumu.

Algoritmalar, hepimizi daha alakasız, daha kötü ve daha yüzeysel içeriklere yönlendiriyor.

Google, bu eleştiriyi bir nebze hafifletebilmek için, kullanıcılarına tercih ettikleri kaynaklar listesi oluşturma seçeneği sundu.

Buradaki bağlantıya tıklayarak soL Haber’in yanındaki kutucuğu seçmeniz, Google’da yapacağınız aramalarda soL’un içeriklerinin daha fazla çıkmasını sağlayacak.

Bu işlemi yaparken kullandığınız cihaz veya tarayıcıda Google hesabına giriş yapmış durumda olmanız gerekiyor.