Özgür Özel'den yeni Akın Gürlek iddiası: 'Erdoğan'ın ses kayıtlarını banka kasasında saklıyor'

CHP'nin Rize'de düzenlediği 108'inci "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingde konuşan CHP lideri Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili yeni iddialarda bulundu.

Özel, Gürlek'in Erdoğan'ın bazı konuşmalarını kayda aldığını ve bunları bir banka kasasında istiflediğini öne sürdü. Erdoğan'a 'kasayı açtır' çağrısı yapan Özel'in konuyla ilgili konuşmasının ilgili kısmı şu şekilde:

Geçmişte Zekeriya Öz nasıl felakete sürüklediyse bugün Akın Gürlek ülkeyi felakete sürüklemektedir. Göreve gelmeden birkaç ay önce İzmir'de, Ankara'da lüks daireler almış. Bu çamurun çirkefini partimizin üzerine atmaya kalkıyorlar. Dün akşam neler yaptığını söyledim. Savcıyken, Cumhurbaşkanı ile Hz. Ali Cami'nin VIP odasında buluşup operasyon planlıyordu. Şimdi kriptolu telefonla konuşuyor, Tayyip Erdoğan'ı kayda alıyor. Suç olacak her şeyi ona onaylatıp kayda alıyor. Bir kasa tutmuş bankada, o bankadaki kasaya ses kayıtlarını istifliyor. Erdoğan'a sesleniyorum, bugüne kadar Ankara'da o bankada o kasa kapalı ama İçişleri Bakanlığı girebilir, hızla bir karar alıp o banka kasasını açtırabilir. Akın Gürlek'in senin ilerisi için sesini kaydettiği o hafıza kayıtlarına el koyabilir. Bu operasyonu bugün yaptırırsan memleketi de kurtarırsın, büyük bir yanlıştan da dönersin.

Akın Gürlek'e 'hodri meydan' diyen ve mal varlığını açıklama çağrısı yapan Özgür Özel, konuşmasını şöyle tamamladı: