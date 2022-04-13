Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya: Göreceğiz seni devir teslimde tir tir titrerken

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almasına ilişkin "Suçişleri Bakanımız faaliyetlerine devam ediyor. Genel Başkanımıza 'Yaptığı ihanetin bedelini ödeyecektir' diyor. 20 yıldır iktidarda AK Parti. Müfettişler soruşturdu. 200 üzerinde müfettiş yıllardır 1 kuruş kusur bulamadı. Yargı elinde, savcı elinde, arşiv elinde. Sen bedelini ödeyeceksin. Göreceğiz seni devir teslimde tir tir titrerken" dedi.

Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin soru üzerineyse “Bizim temel değerlendirmemiz, Sayın Genel Başkanımızın çizdiği çerçeve dahilindedir. Göstereceğimiz aday, 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçimi kazanması garanti bir adayımız olacak. Bu karar açıklandıktan sonra, Türkiye’nin de yüzü gülecek" şeklinde konuştu.

'Hepimizin vergilerini kendilerine aktarıyorlar'

Özel'in açıklamasının satırbaşları şöyle:

"Emekliye bu maaşı layık görenler, 'Şikayet etmeyin, şikayet ederseniz günaha girersiniz' diyorlar. Kendileri ne yapıyor? THY Yönetim Kurulu'nun aldığı huzur hakkında zam yapmış.

Emeklinin maaşına zammı uygulamayanların, işçilerini memurlarını unutanların huzur hakkına yüzde 190 zam yapmışlar. Bu yönetim kurulu üyeleri 9 kişi, hepsi Saray'a yakın hepsi yandaş. Bir tanesi İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun. Fahrettin Altun'un evine Borsa İstanbul'dan 29 bin TL, THY'den 25 bin TL huzur hakkı giriyor. 4 kurumdan 4 ayrı maaş alıyorlar .

İkincisi Adalet ve Kalkınma Partisi eski Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş. 25 bin lira huzur hakkı alacaklar. Çalışana yapılan zam da huzur hakkına eklenecekmiş.

Bu tüm çalışanların kul hakkına girmektir. Hepimizin paralarından toplanan vergileri kendilerine aktarıyorlar.

'Enflasyonda birincsi sıradayız'

OECD ülkelerinde enflasyonda birincsi sıradayız. Dünya da var diyor enflasyon. Sondan 6'ncıyız. Türkiye'den yüksek enflasyonu olan ülkelerin haritada yerini bile gösteremez. Mızrak atılan ülkeler. Hangisinde demokrasi var? Zam zam zam, Recep Tayyip Erdoğan.

Dünyada böyle bir kriz yok. 100 liralık mal 104 lira olunca tedirgin oluyor adamlar. Bizde 100 liraya alınan mal 400 lira oldu.

Suçişleri Bakanımız faaliyetlerine devam ediyor. Genel Başkanımıza "Yaptığı ihanetin bedelini ödeyecektir" diyor. 20 yıldır iktidarda AK Parti. Müfettişler soruşturdu. 200 üzerinde müfettiş yıllardır 1 kuruş kusur bulamadı. Yargı elinde, savcı elinde, arşiv elinde. Sen bedelini ödeyeceksin. Göreceğiz seni devir teslimde tir tir titrerken. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'na verdiğinde geleydin devir teslime. Ne haldeydi sizinkiler? Göreceğiz o zaman nasıl cırtlayacaksın. Bu yaptıklarının bütün bedellerini Süleyman Soylu yargı önünde verecek.

İddialarını ispat edemezsen müfterisin, yalancısın. Nerede Almanya Büyükelçisi. Birinci ağızdan yalanladık. Yeni Şafak Gazetesi? Süleyman Soylu söyledi bunlar da peşine takıldılar. Özür diliyoruz diye manşet bekliyoruz. Rehberiniz Soylu olursa bu durumlara düşersiniz."