Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya: Göreceğiz seni devir teslimde tir tir titrerken

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almasına ilişkin "Suçişleri Bakanımız faaliyetlerine devam ediyor. Genel Başkanımıza 'Yaptığı ihanetin bedelini ödeyecektir' diyor. 20 yıldır iktidarda AK Parti. Müfettişler soruşturdu. 200 üzerinde müfettiş yıllardır 1 kuruş kusur bulamadı. Yargı elinde, savcı elinde, arşiv elinde. Sen bedelini ödeyeceksin. Göreceğiz seni devir teslimde tir tir titrerken" dedi.
Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin soru üzerineyse “Bizim temel değerlendirmemiz, Sayın Genel Başkanımızın çizdiği çerçeve dahilindedir. Göstereceğimiz aday, 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçimi kazanması garanti bir adayımız olacak. Bu karar açıklandıktan sonra, Türkiye’nin de yüzü gülecek" şeklinde konuştu.
'Hepimizin vergilerini kendilerine aktarıyorlar'
Özel'in açıklamasının satırbaşları şöyle: