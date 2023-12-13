Özgür Özel'den Şeyh Sait açıklaması: Acılara saygılı olunmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100 yayınında Candaş Tolga Işık'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Işık'ın, "DEM Partisi Şeyh Sait'e destek açıklaması yaptı, İYİ Parti de soru önergesi verdi. CHP olarak siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna Özel şu yanıtı verdi:

"Biz CHP olarak, Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, kurucu babalarına saygılıyız. Cumhuriyet'in geçmiş döneminde yaşanmış acılar varsa bu acıları tartışmanın sıcak siyasetin alanı değil, tarihçilerin alanı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu mevzu ile ilgili sürekli dönüp yaraları kaşımanın kimseye faydası olmadığını düşünüyoruz."

'Bazı torunların kalbini acıtıyorsa o acıya saygılı olmak gerekir'

Özel "Sizce Şeyh Sait hain mi, kahraman mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Şeyh Sait isyanının kendi konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Ama bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş sorunlar, bugün bazı torunların kalbini acıtıyorsa o acıya saygılı olmak gerekir. Ama tarihten ders çıkarmak lazım."

DEM Parti de açıklama yapmıştı

DEM Parti de dün açıklama yapmış, partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerlerimize hakaret edenler haddini bilmelidir" denilmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Şeyh Sait ve yoldaşlarına dil uzatan şovenist kesimler ile gazeteci olarak geçinen kişilerin söylemlerinin Kürt halkı nezdinde zerre kadar değeri yoktur. Şeyh Sait ve yoldaşları hak mücadelesi yürütmüş, bu nedenle devletin zulmüne uğramış Kürt halkının önemli değerlerindendir ve hep öyle hatırlanacaktır."