AKP'den Şeyh Sait savunusu: 'İsyan' diyemedi, 'Büyük bir alimdir' dedi

AKP, Cumhuriyete karşı saltanatı, laikliğe karşı hilafeti savunarak dinci bir ayaklanma başlatan ve 1925 yılında idam edilen Şeyh Said'i sahiplenmeye devam ediyor.

Diyarbakır'da kayyım yönetimindeki büyükşehir belediyesinin yapılacak yeni yola Şeyh Sait Bulvarı adını vereceğini duyurmasının ardından AKP'den ilk açıklama AKP'li Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan geldi.

Şeyh Said'i savunan Ensarioğlu, “Şeyh Said alimdir, kanaat önderidir" iddiasında bulundu.

Şeyh Sait Diyarbakır'ın değeriymiş...

Amida Haber'in aktardığına göre; Şeyh Said ile ilgili tartışmalara, iktidar kanadından resmi bir açıklama gelmese de Ensarioğlu, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediyesi önceki yıl bir caddeye Abdülkadir Aksu ismini verdi. Aksu Diyarbakır’ın bir değeridir. Kent adına güzel işler yapmış bir isim. Yine Sezai Karakoç’tan tutun Mehmet Uzun’a, Cîgerxwîn gibi Kürtler için değerli olan kişilerin isimleri caddelere verildi. Bunun kadar normal bir şey olamaz."

İsyan diyemedi, 'Büyük bir alimdir' dedi

“Irkçıları Allah ıslah etsin” diyen Ensarioğlu, “Şeyh Sait'in bölgede herkesin değer verdiği bir isim olduğunu" öne sürdü.

Ensarioğlu'nun, Cumhuriyete karşı girişilen dinci isyana ilişkin "Dicle’de 1925 yılında başlayan bir hadiseyi kimi isyan, kimi provakosyan olarak değerlendirir" değerlendirmesi dikkat çekti.

"Şeyh Sait büyük bir alimdir, kanaat önderidir" iddiasında bulunan Ensarioğlu, sözlerine "Asıl bölücü bu ırkçı zihniyettir. Kimse Kürtleri bölücülükle suçlamasın. Bunlar yeniden geçmişte kalan acıları çatıştırarak ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen bölücülerdir. Bu vatan ırkçılardan çok Kürtlerin vatanıdır" ifadeleriyle bitirdi.

TKP tepki göstermişti

Diyarbakır'da kayyum yönetimindeki büyükşehir belediyesinin yapılacak yeni yola Şeyh Sait Bulvarı adını vereceğini duyurmasının ardından TKP Diyarbakır İl Örgütü "Kayyum Belediyesine cevap veriyoruz: Diyarbakır'ı Cumhuriyet düşmanlarına bırakmayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Şeyh Sait'in Cumhuriyet'e karşı saltanatı, laikliğe karşı hilafeti savunduğu vurgulanan açıklamada Diyarbakır'ın komünist Kürtlerinin kentin caddelerinde Cîgerxwînlerin, Musa Anterlerin, Yılmaz Güneylerin isimlerini yaşatmak için mücadele edeceği dile getirilmişti.

TKP Diyarbakır İl Örgütü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Diyarbakır’ın Kayyum yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlamak üzere yapılacak yeni yolun isminin Şeyh Sait Bulvarı olacağını duyurdu.

AKP'nin kayyum Belediyesi'nin adını vermeyi düşündüğü kişiyi yakından tanıyalım.

Şeyh Sait, Cumhuriyet'e karşı saltanatı Laikliğe karşı hilafeti savunmuş, bu nedenle de 'isyan' etmiştir.

Şeyh Sait Kürtler adına değil, halifelik adına, yurttan kavulmuş saray adına, Vahdettin adına, İngiliz emperyalizmi yararına 'isyan' etmiş bir figürdür. Bugün AKP'li kayyumun yeni yapılacak olan yola Şeyh Sait'in ismini vermesi AKP'nin gerici ve Cumhuriyet düşmanı karakterini gözler önüne sermektedir.

Bizler Diyarbakır'ın Komünist Kürtleri olarak kentimizin yollarında, sokaklarında, caddelerinde Cumhuriyet düşmanı, ağalık ve aşiret yanlısı hilafetçilerin isimlerinin değil, aydınlıktan, eşitlikten, bağımsızlıktan, ilerlemeden yana olan Cîgerxwînlerin, Musa Anterlerin, Yılmaz Güneylerin isimlerini yaşatmak için mücadele edeceğiz."