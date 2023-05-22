Özgür Özel'den 'Onursal Adıgüzel' değerlendirmesi: Haksız saldırıları üstlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin sisteminde, sandık görevlisinde seçim sonucunu etkileyecek bir eksiklik yok. Onursal Adıgüzel’in istifa etmesini gerektirecek hiçbir şey yoktu. Sistem sabaha kadar tıkır tıkır çalıştı" dedi.

Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programına konuk olan Özel, seçim gecesi "veri akışını yönetememe" iddialarının odağındaki eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in görevinden ayrılması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Adıgüzel'in haksız bir saldırıya uğradığını ve devamla istifa kararı aldığını kaydeden Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin sistemi sabaha kadar tıkır tıkır çalıştı" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Birileri çıkıyor; ‘Şu oldu, bu oldu’ falan… Onursal Adıgüzel’e de dünya kadar laf söylediler, hatta dedik bu kadar haksız saldırı varken üstlendi ve kendisi istifa etti. Memlekette istifa gibi bir kurumu kimse kullanmadığı için…

Bu suçu kabul etme değil, partiye yönelen haksız saldırıları durdurmak için yaptığı son derece beyefendice bir şeydir. Ben gözümle gördüm; Cumhuriyet Halk Partisi’nin sistemi sabaha kadar tıkır tıkır çalıştı. Yüzde 98,5 ıslak imzalı tutanak alındı. 4 bin 100 tane tutanakta tutarsızlık vardı partinin sistemi tespit etti. Salı günü öğlen 15.00’e kadar, sonra o süreyi YSK uzattı, pazartesi akşamı saat 17.00 itibarıyla parti bütün itirazlarını yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin sisteminde, sandık görevlisinde seçim sonucunu etkileyecek bir eksiklik yok. Onursal Adıgüzel’in istifa etmesini gerektirecek hiçbir şey yoktu. Sistem sabaha kadar tıkır tıkır çalıştı hepimizin gözünün önünde."

CHP'de, görevden ayrılan Onursal Adıgüzel’in yerine PM Üyesi Devrim Barış Çelik getirilmişti. Çelik, MYK'de bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu olacak.