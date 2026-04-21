Özgür Özel’den okul önlerine uzman çavuş önerisi: 'En az 65 bin güvenlik görevlisi dedik'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında okul saldırılarına karşı daha önce yaptıkları önerileri hatırlattı.

“Okullarda yapılacaklar bellidir. Çok kuvvetli bir kadroyla bunun hazırlıklarını yaptık. Daha programımızı tanıttığımız 2 Mart gününde, 100 bin ataması yapılmayan öğretmenin atamasının yapılması gerektiğini söyledik. 75 bin okul hemşiresi, 65 bin güvenlik görevlisi dedik” diyen Özel, uzman çavuş görevlendirmesi talep etti.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu güvenlik görevlilerinin oradan buradan, siyaseten, kendi gençlik kollarından topladıkları yapılardan değil, bu ülkede görev almış, silahlı eğitim almış, silah kullanmayı bilen, 7 yıl çalıştıktan sonra başka bir kamu kurumuna geçeceklerdir denilen uzman çavuşlar var. Bu uzman çavuşlar bizi belediyeye zabıta alın diye bekliyor, elden geldiği kadar değerlendiriyoruz ama ekonomik şartlar, kapasite şartları bir yere kadar müsaade ediyor.

Bu iyi eğitim almış, yaptıkları görev boyunca sınanmış, ek eğitimle, okulların girişince özel kıyafetleriyle güven veren, okula uyuşturucu ya da terör saldırısı niyetiyle yaklaşanları oradan uzak tutabileceklerini daha 2 Mart günü söyledik, bunların hiçbirini dinlemediler.