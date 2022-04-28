Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gezi Davası'nda verilen hapis cezalarının ardından yaptığı konuşma sebebiyle kendisini "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zat" sözleriyle hedef alarak dava açacağını söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Özgür Özel, Halk TV'de yayınlanan Kadraj programına bağlanarak Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Özel "Erdoğan, bana nanik mi yapacak? Soyismimiz çok garipse kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum. Kişisel bir saldırı var. Ona İsmet Özel yanıt versin. Büyük bir art niyet içinde olduklarını görüyorum. Erdoğan’ın soyadımla uğraşması acziyet göstergesi. Prompterdan konuşmuyorsa, konuşmasının elde tutulacak hiçbir yanı yok. Herkesin yargılanmasının usülleri belli. Dokunulmazlığımı kaldırırsınız. Yargılanırım. Mahkeme karar verir. Dediklerimde suç unsuru var mı? Sokakta çocuklar birbirlerinin soyadlarıyla dalga geçtiğinde babası der ki, 'Evladım soyadıyla dalga geçilmez. Ben bütün Erdoğan ailesine soyadlarından dolayı saygı duyuyorum" diye konuştu.