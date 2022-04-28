Erdoğan, Özgür Özel'i hedef aldı: Soyadı çok garip olan bu zatla ilgili dava açacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan "Ziyaretim vesilesiyle Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz" dedi.

Bir gazetecinin Özgür Özel'le ilgili sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Tazminat davası açacağım" diye konuştu. Erdoğan Özel için "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zat..." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasında başındaki ağbabası nasıl Man Adası davasında bedel ödediyse aynı durum bunun için geçerli, avukatlarımız davalarını açıyorlar" şeklinde konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli çalışmaları Suudi makamlarıyla yakın işbirliğini sürdürmektedir. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarını gözden geçireceğiz. Sağlık, savunma sanayi, tarım teknolojileri, finans gibi alanlarda işbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğunu görüyor ve inanıyorum.

İnşallah bu hususları görüşecek, enine boyuna değerlendireceğiz. Körfez bölgesindeki kardeşlerimizin istikrar ve güvenliğine kendi istikrar ve güvenliğimiz kadar önem verdiğimizi her vesile ile ifade ediyoruz.

Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA ve füze saldırılarını bir kez daha kınıyorum. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu, bölgemizdeki ülkelerle teröre karşı işbirliğine verdiğimiz önemi her fırsatta altını çiziyorum."

Ne olmuştu?

Gezi Davası'ndan çıkan karar sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP milletvekili Özgür Özel "Gezi özgürdür, bugün tutukladıkları bütün arkadaşlarımız özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir" demişti. Özel "Mücella Yapıcı'yı 72 yaşında Bakırköy Cezaevi’ne koyacak kadar küçülmüş, alçalmış birisinin bizlerin karşısında dizleri titremektedir. Herkes bunu bilsin" diye konuşmuştu.