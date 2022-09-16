Özgür Özel'den Bakan Kurum'a: Erdoğan'ın atanmışı, hadsiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, "İzmir işgal altındadır" diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yanıt verdi.

Özel şöyle konuştu:

"Kurum demiş ki; ‘İzmir, beceriksiz, liyakatsiz, işgal altındadır, İzmir’ yönetimi işgal altındadır. Hadsiz, İzmir’de nerede yönetimdeyiz biz? Büyükşehir’de, ilçe belediyelerinde, en az yüzde 60, 78, 80 oy aldığımız belediyeleri yönetiyoruz. Sen işgal altında diyorsun, yüzde 22 oyla iktidara gelmiş, yüzde 22 oyla İstanbul’u yönetmiş Recep Tayyip Erdoğan, o zaman işgal denmemişte yüzde 80 oya deniyor. Nerede kaldı milli irade? Sen Tayyip Erdoğan’ın atanmışısın, sen seçilmiş birinin atadığı kapının dış mandalı, zurnanın en aşağıdaki deliğisin. Sen İzmir’de muhtar olamazsın Murat Kurum, hadsiz atanmış." (ANKA)