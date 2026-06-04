Özgür Özel ve üç milletvekili hakkında iki soruşturma dosyası daha Ankara’ya gönderildi

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

CHP lideri Özgür Özel ile CHP’li üç vekil hakkında yürütülen soruşturma dosyalarında yetkisizlik kararı veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaları Ankara’ya gönderdiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın telefon incelemeleri ve iddiaları doğrultusunda Özgür Özel hakkında “rüşvet” iddiasıyla hazırlanan soruşturma dosyası ile CHP Kurultayı’na ilişkin Özgür Özel, Veli Ağbaba hakkındaki “tespitler” ile Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkındaki “iddialar” üzerine hazırlanan soruşturma dosyasının yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada Özel ve üç milletvekili hakkında “fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek iddialar bakımından” dosyanın Ankara’ya gönderildiği ifade edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/239999 soruşturma sayılı dosyada tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler ile şüphelilerin ikrar içerikli beyanları neticesinde;

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiğine ve talep edilen miktarların Özkan Yalım tarafından teslim edildiğine ilişkin iddialar hakkında alınan beyanlar, HTS/baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan,

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkındaki iddialar yönünden ise;

04.11.2023 ve 05.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın bahsi geçen eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçundan tefrik edilen dosyanın 04.06.2026 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün de Özgür Özel ile Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmada yetkisizlik kararı alarak dosyaları Ankara'ya göndermişti.