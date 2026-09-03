Özgür Özel: Melih Gökçek müebbet almadan hiçbir belediye başkanı hapis yatmamalı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki soruşturma ile ilgili açıklama yaptı.

Sözcü Ankara Haber Müdürü Emin Özgönül'e konuşan Özgür Özel, "Melih Gökçek müebbet hapis almadan hiçbir belediye başkanı yargılanıp bir gün bile hapis yatmamalı" dedi.

'Gerçek bir yargılama yapılmasını isteriz'

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Sıranın Gökçek'e de gelmesini isterim ama umarım 'Dokunur gibi, yargılayacakmış gibi' yapmıyorlardır. İlerideki soruşturmalardan kurtarmak için yapmıyorlardır. Bir ulusal mutabakat var. Gökçek yargılanmadan Türkiye'de kimse yargılanmaz deniyor. Gökçek müebbet hapis almadan herhangi bir belediye başkanı bir gün bile hapis yatmamalı. Gerçek bir yargılama yapılmasını en çok biz isteriz."

Ne olmuştu?

Gazeteci Murat Ağırel, Gökçek ailesinin yurtdışındaki mal varlığına ilişkin iddiaları gündeme getirmişti. Söz konusu iddianın ardından Ankara Başsavcılığı, 29 Ağustos'ta Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de Gökçek, ailesi ve yakın çevresi hakkında "kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı" iddiasıyla Ankara Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna suç duyurusunda bulunmuştu.

Melih Gökçek, yarın adliyeye giderek "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek.

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