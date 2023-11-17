Özgür Özel: İmamoğlu'yla aramızda vesayet ilişkisi yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

T24'ten Eray Görgülü'ye konuşan Özel, İYİP ile ittifak kurmak istediklerini, HEDEP'le açık şekilde görüşeceklerini, Ekrem İmamoğlu ile aralarında 'kardeşlik hukuku' olduğunu ifade etti.

İYİP'le ittifak için Meral Akşener ile görüşmek istediğini belirten Özgür Özel, şunları söyledi:

"Takdir sayın Genel Başkan'ın, ayrı bir karar alırlarsa ona da saygılı oluruz. Kimse bizle ittifak yapmak zorunda değil ama ben bir şekilde bütün Türkiye’de; bütün seçim bölgelerinde değil ama tek başına kazanamadığımız yerlerde kaybettirmenin seçmene de partilerimize de Türkiye’ye de kaybettirmek olacağını ve izah etmekte güçlük çekeceğimizi düşünüyorum. Eğer onlar da uygun görürse yapıcı bir süreci başlatacağız.”

HEDEP açıklaması: 'Bir şey yaparsak göz önünde yaparız'

Özel, HEDEP'le kurulacak ilişkiyi şöyle anlattı:

“İki Eş Başkan da beni aradı. 'Hayırlı olsun' ziyaretine de gelecekler. Ben genel başkanlar düzeyinde HEDEP’in meseleye tam olarak nasıl baktığını duymak isterim. Karşılıklı görüşmemiz lazım. Eş Genel Başkanlarla görüştükten sonra ben Parti Meclisine bu konuda bilgi vereceğim. Gerçekten HEDEP ne istiyor? Çünkü bazı açıklamalar var. Ben genel başkanlar düzeyinde HEDEP’in meseleye tam olarak nasıl baktığını duymak isterim. Türkiye’deki Kürtlerin önemli bir bölümünün, sol seçmenin bir bölümünün oyunu alan bir partiden söz ediyoruz. Ama benim, 'İlla kapalı kapılar ardında olsun, açık görüşmeyiz' falan gibi bir şeyim yok. Aksi durumda zaten olmayan ittifakı AK Parti dezenformasyonla ilan ediyor. 'Bunlar anlaştı, şöyle oldu böyle oldu' diye. Bir şey yaparsak göz önünde yaparız, yapmayacaksak da yapmayız."

'O selam sadece Demirtaş’la ilgili değil'

Özel, kurultay konuşmasında Selahattin Demirtaş’a selam göndermesinin İYİP'te bazı isimler tarafından eleştirildiğinin hatırlatılması ve bu eleştirilerin iş birliği sürecini etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

“Benim açımdan etkilemez. Bir kez o selam sadece Selahattin Demirtaş’la ilgili değil. Selçuk Mızraklı’nın da adını söyledim. Onun yanında Gezi tutuklularını da söyledim. Söylediklerimin ortak özelliği HEDEP’li olmaları değil, ortak özellikleri yargılanma süreçlerinde ciddi şekilde haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış olmaları ve bunun ayrıca Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da tescil edilmiş olması. Adil yargılanmadıkları ortada. Meseleye ben bu açıdan bakıyorum."

'Ankara, İstanbul, Aydın adayları belli'

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş ve Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nun adaylıklarının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ilan edildiğini de hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

“Kemal Bey’in beyanları zaten anketlerle de destekleniyor. Onların adaylıklarında bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Yine de Parti Meclisi’nin yetkilerini kullanan bir genel başkan olmayacağıma söz vermiştim. Parti Meclisi’ne o isimleri önereceğiz. Onaylanacağını ve ilan edileceklerini değerlendiriyorum. Ama geri kalan 8 büyükşehirde gelecek pazartesi alacağımız kararla doğru örneklemlerle, güvenilir şirketlerle, çapraz kontrollerle ve herkesin inceleyebileceği objektif anketleri yapacağız. Başkanların durumuna şu karar verecek; halkın gönlünde olan bizim de listemizde olacak. Halkın gönlünde olmayanın yerine başkasını gösteririz. İstanbul, Ankara, Aydın Parti Meclisi’ne önereceğim. İzmir için anket var.”

'İmamoğlu'yla vesayet ilişkisi yok'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilişkisini de değerlendiren Özgür Özel, şöyle konuştu:

“Ekrem Başkan'la aramızda daha önce de söylediğim gibi kardeşlik hukuku diye tanımladığımız bir ilişki var. Bu ilişkim CHP’de pek çok kişi ile de var. Mesela Burhanettin Bulut’la da var. O yüzden ben iletişimdeki yeteneklerini bildiğim için basın ilişkilerini Burhanettin Bulut’a verdim. Halkla ilişkilerde başarılı kurumsal ilişkiler tecrübesi olan, her şeyi sıfırdan başlatabilecek, herkese eşit davranacağını düşündüğüm bir arkadaşa verdim. Ekrem Bey’le de birbirimize güvenimizi zedeleyecek hiçbir şey yaşamadık. Ekrem Bey İstanbul’a mühürlü, ben Cumhuriyet Halk Partisi’ne mühürlüyüm. Türkiye ile ilgili bir iddia koyacaksak o zaman en doğru adayı belirleyecek, bugünden Ekrem İmamoğlu olarak belirlendi diye bir şey yok. Erdoğan’ı yenecek veya AK Parti’yi yenecek, sosyal demokrasiyi Türkiye’de iktidar yapacak kimse bizim adayımız olacak. Birlikte kazanacağız. Birileri bu ilişki bozmaya çalışacaklar. Ben buna izin vermeyeceğim. Ekrem Bey, İstanbul'la ilgili konularda bana bilgi veriyor. Ben ona önerilerde bulunuyorum. Ben partiyle ilgili meselelerde bütün sevdiğim, güvendiğim arkadaşlarıma akıl danıştığım gibi Ekrem Bey’e akıl danışıyorum ama aramızda bir vesayet ilişkisi olduğunu iddia etmek, birincisi bana, ikincisi Ekrem Bey'e, üçüncüsü partiye büyük haksızlık."