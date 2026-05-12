Özgür Özel grup toplantısında tepki göstermişti: Tamar Tanrıyar'ın hesabına erişim engeli

Sosyal medya hesabından CHP’yi ve CHP’li isimleri hedef alan paylaşımlarda bulunan Tamar Tanrıyar’ın X hesabına erişim engeli getirildi.

Tamar Tanrıyar, CHP'li isimlerin özel hayatlarıyla ilgili iddialarda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında konuya ilişkin paylaşımlara tepki göstererek, söz konusu içeriklerin kaldırılmamasını eleştirmişti.

Özel, TBMM grup toplantısında "Oradan gelininin aslında Muhittin Böcek’in sevgilisi olduğu, çocuğun Muhittin Böcek’ten olduğu, oğluyla evlendirdiği gibi iğrenç iftirayla bir video servis ettiler. ‘Devamı gelecek’ dediler. Biz de basından okuduk, Gökhan Böcek’in sinir krizi geçirdiği, ‘Tamam getirin ne istiyorsanız imzalayacağım’ dediği ortaya çıktı" demişti.

"Aziz milletin vicdanına sesleniyorum: Olmayacak işler yapıyorlar. Ölmüş insanların namuslarına; Ferdi’nin para alabileceğini söyleyecek, Gülşahımızın namusuna laf edecek kadar şuurunu kaybetmişler" diyen Özel, şunlar söylemişti:

"O videoları yayınlayan o kişi, Akın Gürlek’in sosyal medya ekran yüzüdür arkadaşlar. Her şey oradan gitmektedir. Çalışma arkadaşlarımın namusuna, benim aile hayatıma ilişkin bir deli karıyı çıkarıp o videoları çektirmektedirler. 'akpden.com'u cep telefonunun vergisi milli güvenlik sorunu diye kapatanlar o siteleri kapatmamaktadır.

AK Partili bütün milletvekillerine söylüyorum. Kendi grubunuzdaki kadın milletvekillerine yapılsa, namusu size emanet çalışma arkadaşlarınıza yapılsa, bunlar yayılsa ve öyle karşıdan ‘kıh, kıh’ bakılsa, AK Parti’de ‘Bunlar normaldir’ diyenler varsa onlar zaten ne AK Parti’de olsun, ne bu Meclis’te olsun, ne bu dünyada olsun, Allah onların belasını versin.

Ama ben içinde vicdan kırıntısı olanları söylüyorum: Öyle bazı şeyleri duyunca ‘Ört ki ölem’ diyen Numan Bey’e söylüyorum. Bu milletvekillerinin namusu, haysiyeti size emanet. AK Parti siyasetine söylüyorum. ‘Kadınlar siyasette olsun’ diyenlere söylüyorum. Bu mu yapılır? Engelleme vermediğiniz sitelere konuşturduğunuz, her akşam Akın Gürlek’ten övgüyle bahseden, hepimize haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum bunu."