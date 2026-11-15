Özgür Özel: Fon skandalına ilişkin sekiz dosyayı bu hafta açıklayacağız

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda yaptığı açıklamada, kamuoyunda tartışılmaya devam eden fon skandalına ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Parti olarak yürüttükleri çalışmalarda sekiz ayrı dosyada doğrulama sürecinin tamamlandığını belirten Özel, dosyaların bu haftadan itibaren ayrı ayrı açıklanacağını söyledi.

Özel, "Biz orada da teyit mekanizmasına çok önem verdik. Arkadaşlarımız bana sekiz ana dosyada teyitleri tamamladıklarını söylediler. Tahmin ediyorum bu haftadan itibaren de o dosyaları ayrı ayrı açıklayacaklar" dedi.

Hazırlanan dosyalarda siyasetçilerin yanı sıra şirketlerin ve farklı yapıların isimlerinin de bulunabileceğini belirten Özel, açıklamaların teyit edilmiş bilgiler üzerinden yapılacağını vurguladı.

'Liste açıklanmadıkça herkes zan altında kalıyor'

Özel, fon skandalına ilişkin listelerin kamuoyuyla paylaşılmamasının Meclis'teki milletvekillerini de zan altında bıraktığını savundu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in listelerin açıklanmaması gerektiği yönündeki yaklaşımını eleştiren Özel, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının hatırlatılmasına tepki gösterdi.

Özel, "Listeyi açıklamamak gerçekten lekelenmemesi gereken herkesi lekeliyor. Yani 60 kişilik bir milletvekili listesi diyorlar. 280 kişi lekeleniyor. 130 kişi var Meclis'te diyorlar, kalan 150 kişi lekeleniyor. Listeyi açıklamamak şüpheyi cümleye yayar, herkese yayar" ifadelerini kullandı.

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