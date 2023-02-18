Özgür Özel deprem bölgesindeki fırsatçılığı anlattı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay’da evden eve taşımacılık yapanların depremzedelerden fahiş fiyatlar istediğine dikkat çekerek "Bir fırsatçılıktan bahsediyorlar. Kendin girersen 10 bin lira, biz çıkarırsak 15 bin lira para istiyorlar. Derhal bu araçlar numaralandırılsın. Üzerinde numara yazmayan, izinli olmayan araçların çalışmasına izin verilmesin. Bir tarife belirlensin. Parası olmayan yoksul vatandaşlar için devlet tarafından ödensin” dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile birlikte Hatay’ın Numune mahallesinde depremzedeler ile bir araya geldi.

Özel, taşımacılık işini yapanların fahiş fiyat istediğini ve afetzedelerin bundan şikayetçi olduğunu belirterek "Genel bir sorunu burada üç vatandaşımız ardı ardına dile getirdi. Hasarlı evlerin içinden insanlar eşyalarını çıkarmak istiyorlar. Bir fırsatçılıktan bahsediyorlar. Kendin girersen 10 bin lira, biz çıkarırsak 15 bin lira para istiyorlar. Buna bir denetim gelmesi lazım" dedi.

Hatay Valiliği’ne ve İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunan Özgür Özel, "Derhal bu araçlar numaralandırılsın. Üzerinde numara yazmayan, izinli olmayan araçların çalışmasına izin verilmesin. Bir tarife belirlensin. Parası olmayan yoksul vatandaşlar için devlet tarafından ödensin. Hatay’ın girişinde sertifikalandırılmayan, üzerine numara yazılmayan bu araçlar dışında taşımaya izin verilmesin. Taşıyacakların kaça taşıyacağı, yoksul vatandaşların derdine de nasıl çare olunacağı baştan belli olsun. Vatandaşlarımız bu durumdan şikayetçiler.” ifadelerine yer verdi.

'Cebimizdekini nasıl koparacaklarının hesabını yapıyorlar zaten cebimizde para yok'

Depremzede bir kadın, nakliyecilerin destek olması gerekirken kendilerini ezdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bütün şikayetim nakliyecilerden. Evimde belki birkaç parça eşya kalmıştır onları çıkarmak istiyorum ama nakliyeci bana 10-15 bin fiyat söylüyor. Mağdur kaldığım için ne yapacağımızı bilmiyoruz, hepsi enkaz altına gidecek. Ben birkaç eşyamı çıkaracağım diye benden fırsat bulup da 15 bin lira nasıl talepte bulunur. Nakliyeciler neden bizi ezmeye çalışıyor? Bize yardımcı olacakları yerde cebimizdekini nasıl koparacaklarının hesabını yapıyorlar zaten cebimizde para yok.” (ANKA)