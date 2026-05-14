Özgür Özel, AKP'li siyasetçinin kendisine attığı mesajı paylaştı: 'Cumhurbaşkanımızın ilgisi yok, Akın Gürlek ve çevresi yapıyor'

AKP içinden CHP'ye giden Akın Gürlek sızıntılarına dair Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP'li bir siyasetçinin kendisine attığı mesajı paylaşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“AKP’li siyasetçi, ‘Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’nin bu olanlarla ilgisi yok. Akın Gürlek ve etrafındaki grubun yaptığı bir şey. Bu kadarını hiç kimse doğru bulmuyor’ diye yazdı bana. 'Erdoğan iyi, etrafı kötü' yalanından bıktık artık. Bu yalana bizim inanmamızı bekliyorlar halen. Bakanı atayan, yaptığı iyi şeylerden de kötü şeylerden de sorumludur. Bu kadar katı bir lider hakimiyetinin olduğu yerde, bağımsız hareketler beklemiyoruz. Ben bana yazıp günah çıkartan AKP’liye, ‘Yanlış genel başkana yazıyorsunuz, kendi genel başkanınıza yazın’ dedim.”