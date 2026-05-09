Özgür Özel: Akın Gürlek yakın çevresine ‘Erdoğan’ı da dinliyorum’ diyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Özel, Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal ile ilgili olarak "İşte ‘Şu anda sarayda, görüşüyor. Anlaştı, konuştu.’ Öyle haberler çıkınca arkadaşlar aramışlar, telefon açılmamış. Ben aradığımda belki bir kere açılmadı, sonrasında kapanmış da olabilir. Ben görüşemedim, ulaşamadım. Bunun dışında tabii bu kadar gün geçiyor. Siyasette iki gün filan çok uzun zamanlar" ifadesini kullandı.

"Akın Gürlek‘in Bakanlığa ‘Tapu kayıtlarını silebilir miyiz?’ dediğini söyleyen Özel, Bakanlıktan ‘250 yıldır tutuluyor kayıtlar, neyi siliyorsun?’ cevabını aldığını da biliyoruz" dedi ve de “Akın Gürlek, Erdoğan’ı da dinlediğini söylüyor” iddiasında bulundu.

'Yargı süreçleriyle ilgili bilgiyi kriptolu telefondan veriyor'

Gürlek’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinlettiğini iddia eden Özel şunları söyledi:

Ben diyene kadar Erdoğan’ı Cuma gidip Hz. Ali Camii’nin VIP odasında buluyordu. Ben onu dediğimden beri konuşmuyorsunuz. Bakın burada söyleyeyim. Kriptolu telefon var aranızda. Erdoğan’la kriptolu telefondan görüşüyor. Bütün yargı süreçleriyle ilgili bilgiyi kriptolu telefondan veriyor. Yakınlarına çevresine ‘Erdoğan’ı da dinliyorum bana bir şey yapamazlar’ diyor. Akın Gürlek Erdoğan’ı da dinlediğini söylüyor. Sayın Erdoğan, duymadıysa ihbar ediyorum. Erdoğan'ın ailesinin bu işten rahatsız olduğunu ve Erdoğan'a bir şeyler anlatmaya çalıştığını duyuyorum. Akın Gürlek'in sana bilgi olarak verdiği Ekrem İmamoğlu'nun babasının bahçesinde 10 küp altın bulduk meselesi yalan, böyle bir şey yok. Bulunmadı ama Erdoğan'a 'Buldum, kanıtı bende, merak etme' diyor. Aile, Erdoğan'ın buna inandığını, Akın Gürlek'in Erdoğan'ı buna inandırdığını söylüyor. Buradan ilan ediyorum, o kazı yaptı, hiçbir şey bulunmadı. Arama tutanakları elimizde. Herkesin gözünün önünde kazındı. O bahçeden ne kasa, ne küp ne altın çıktı. Erdoğan’la kriptolu telefondan yarısı doğru yarısı yalan birçok beyanat verdiğini, kendi ağzından talimat aldığını, örneğin, ‘Efendim şunu yapalım’, o da ‘Tabii tabii’ dediğini, bunları kayda aldığını… ‘Yarın bana bir şeyler yapamazlar, Erdoğan’ın sesini kaydediyorum’ diyor. Net. Bu kadar açık söylüyorum. Bunlar yok diyorlarsa yok desinler. Şimdi kendisi yok diyecektir, aileye sesleniyorum.

‘Burcu Köksal'a kocandan boşan dedim’

Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP’ye geçeceği iddialarına ilişkin şunları söyledi:

Kendisinden böyle bir şey duymadık. Ben aradım kendisini, ben aradığımda kapalıydı telefonu. Arkadaşlar 'Arıyoruz açmıyor' dedi. Bir söylenti yürüyor, bu konuda kendisi ya da belediyeden bir kurumsal açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir. Afyon’da insanlar belediyenin önünde protesto yapıyorlar. Önümüzdeki hafta yapılacak bir törenle Ak Parti'ye katılacağı söyleniyor. Bir yalanlama gelmedi.

Özel, “Bir süre önce AK Parti medyası, yoğun şekilde kocasının birtakım işlerini söylüyordu. ‘Gerekirse boşa kocayı, ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma, bu yanlışlığa ortak olma. Varsa bir yanlışı, varsa bir hırsızlığı, varsa bir yanlışı, sen boşa kocanı parti senin arkanda durur’ dedim. 'Benim bir yere gideceğim yok' dedi. Ama bu sefer durum biraz daha farklı gözüküyor” dedi.

Böcek’in itirafçı ifadesi: ‘Allah’tan ifadesi ortaya çıktı’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, itirafçı Gökhan Böcek'in ailesine yönelik baskılar nedeniyle savcılığa giderek asılsız beyanlarda bulunduğunu öne sürdü.

Özel'in aktardığına göre Böcek ifadesinde, babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne para götürdüğünü iddia etse de paranın kaynağına, ulaşımına veya görüştüğü kişiye dair hiçbir detay veremedi. İfadedeki tutarsızlıklara dikkat çeken Özel, parti genel merkezinde emniyet güçleri ve özel güvenlik tarafından tavizsiz bir kimlik kayıt sistemi uygulandığını vurguladı. İddia edilen tarihler arasındaki kamera ve ziyaretçi kayıtlarının derhal incelendiğini belirten Özel, Böcek'in binaya giriş yaptığına dair hiçbir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Özel, eldeki somut kayıtların bu suçlamaları çürüttüğünü ve sürecin partiye yönelik açık bir iftira girişimi olduğunu ifade etti.

Özel şöyle dedi:

İfade şu; ‘Ben gittim ama tam tarihini bilmiyorum, uçakla gittim, CHP binasından girdim, altıncı kata çıktım, para verdim.’ Şu kapıdan kayıtsız kimse girmez. Baktırdık, kayıtlarımızın içinde Gökhan Bey'in bu partiye girmişliği yok. Başka bir kumpas kurmaya çalışıyor. Bu işi İstanbul'da yapan şimdi Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu, bütün yetkiler elinde. Ama eline yüzüne bulaştırmış bir şekilde. Artık her attığı adım, bir önceki adımı da yalanlıyor.

Murat Gülibrahimoğlu meselesi: ‘Akın Gürlek’e dert olsun’

İBB dosyasında tek bir somu kanıt olduğunu dile getiren Özel konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Murat Gülibrahimoğlu’nun yaptığı ödemeler. Murat Kurum'un ajansı Kalyon Ajans'a 16 Mart ve 25 Mart tarihlerinde toplam 41 milyon 666 bin TL'lik bir ödeme yapılıyor. Paranın çıkışının, kaynağına girişinin kaydı var. Kalyon Ajans hesaplarına girdiğinde, Murat Kurum için yaptığı bütün kampanyanın parasını bu kişiden aldığı şak diye çıkıyor. Bu firma, yerel seçimler öncesi AK Parti İl Başkanı'nın ortak olduğu bir firma. Bu firma Akit gazetesine para ödüyor. Firmanın buz gibi AK Partili olduğu ortada. Murat Gülibrahimoğlu'nu alırız içeri, at imzayı deriz, Ekrem'e yıkarız, aradan kaçarız hesabı yapmış Akın Gürlek. Murat Gülibrahimoğlu, ‘Esas parayı AK Parti'ye verdim’ demiş. Öyle bir yere geldi ki artık mızrak çuvala sığmıyor. Akın Gürlek'e dert olsun.”

‘Gürlek Bakanlığa ‘Tapu kayıtlarını silebilir miyiz’ dedi’

Akın Gürlek’e ait 16 tapunun olduğunu dile getiren Özel, “Gürlek’in Bakanlığa ‘Tapu kayıtlarını silebilir miyiz’ dediği, Bakanlıktan ‘250 yıldır tutuluyor kayıtlar, neyi siliyorsun’ yanıtını aldığını da biliyoruz. Bir başsavcının 190 yıl boyunca maaşını biriktirse elde edebileceği 465 milyon TL'lik taşınmaz edinmesini sorgulamam çok normal. Buna karşı ‘Sen uslu durmuyor musun, dur bak ben de seni Antalya'ya, Uşak'a karıştırabilir miyim.’ Bir basın açıklaması yaptım, iki kişi savundu, Süleyman Soylu, İzzet Ulvi Yönter. İki tane fevkalade kriminal tip. Nasıl bir kirli ilişkiler ağı var. Haftaya olur, öbür haftaya olur bir basın toplantısı daha... Çok çok çok sarsıcı bu tapular, bir bakanın görevini sürdürmesine imkan vermeyecek ve bambaşka bir gündeme her şeyi taşıyacak bir iş olacak. Onu da hazırlıyoruz” diye konuştu.

Özel, Gürlek hakkında bir-iki hafta içinde bir basın toplantısı daha yapacaklarını, bu toplantıda açıklayacaklarının bir bakanın görevine devam etmesine izin vermeyecek bilgiler içereceğini öne sürdü.