‘Özgür Filistin’ dediği için turneden çıkarıldı: Salonları doldurdu, şimdi de İngiltere’de hedefte

ABD’li rapçi Macklemore, “Özgür Filistin” turnesine 26 Ekim’de Dublin’de başladı. Yaklaşık 13 bin kişinin doldurduğu 3Arena’daki konserde Hozier, Kneecap ve Beoga da sahne aldı. Dinleyiciler, Filistin bayrakları ve kefiyelerle dayanışmaya katıldı.

Macklemore, geçen ay Ed Sheeran’ın ABD konserlerinde Filistin’e destek açıklamaları yapmasının ardından turneden çıkarılmıştı. Sheeran kararın organizatöre ait olduğunu savunurken diğer ön gruplar da dayanışma için programdan çekilmişti.

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Yeni turnenin 30 Ekim’de Londra’daki Wembley Arena’da yapılacak konseri öncesindeyse engelleme çağrısı geldi. Lordlar Kamarası’nın 50 üyesi, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood’dan sanatçının ülkeye girişini engellemesini istedi. Üyeler, konser gelirlerinden pay alacak olan Filistin Gençlik Hareketi’ni (PYM) “terörü yüceltmek” ve milletvekillerine baskı yapmakla suçladı.

Londra merkezli müzik sektörü yayın organı CMU’ya göre, çağrının imzacıları arasında Lordlar Kamarası’ndaki Muhafazakâr İsrail Dostları grubunun başkanı Eric Pickles da bulunuyor. Üyeler, taleplerinin sanatçının sözlerinden değil, PYM’ye kaynak aktarılmasından kaynaklandığını savunuyor.

29 Ekim’de Paris’e, ardından Londra’ya uzanacak turnenin gelirlerinin tamamı Filistin’i ve Filistin hareketini destekleyen kuruluşlara aktarılacak.

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