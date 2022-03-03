Özgörkey’den atılan işçiler kararlı: ‘Emeğimizi bırakmaya niyetimiz yok...’

Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş Sendikasına üye Özgörkey işçileri, sendikanın patron yanlısı tavır sergilemesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde DİSK’e bağlı Gıda-İş’te örgütlenmiş ve bu nedenle işten atılmışlardı.

Gıda-İş bugün fabrika önünde bir basın açıklaması yaparak işten çıkartılan 4 işçinin işe geri alınmasını talep etmişti.

Sendika tarafından yapılan basın açıklamasında, işçilerin maaşlarına ek zam, ikramiyelerde ve mesai ücretlerinde iyileştirme ve banka promosyonlarının ödenmesini talep ettiklerinden bahsedilerek, “Uzunca bir süredir sendika yetkililerinin kendilerini dikkate almayan, toplu sözleşme süreçlerinde kendilerini muhatap almayan tutumları karşısında işçi arkadaşlarımız üye oldukları sendikadan istifa ederek, sendikamıza başvurarak DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikamıza geçmek istediklerini ifade etmişlerdir. En doğal ve anayasal haklarını kullanarak ek zam talep eden ve sendika değiştiren dört işçi arkadaşımız işveren tarafından haksız ve uydurma gerekçelerle işten çıkarılmışlardır” ifadelerine yer verilmişti.

Özgörkey Gıda Fabrikası’ndan atılan işçilerden birisi olan Mürsel Karaüzüm, bugün sosyal medyadan yayımladığı kısa açıklamada “Beni tanıyorsunuz. Hırsızlık, namussuzluk ya da yüz kızartıcı bir şey yapmadım. Orada benim çocuklarımın emeği var. Ona göz dikenlere emeğimizi bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.