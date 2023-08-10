Özelleştirmenin faturası halka çıktı: Dağıtım şirketlerine milyarlar aktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yılın ilk yarısına yönelik mali tabloları açıklandı. Tablolara göre, şirketlerin yılın ilk yarısında, “Genel Aydınlatma Ödemeleri” adı altında bakanlıktan aldığı para, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 136 arttı.

Birgün'de yer alan habere göre, 2013’te alınan ‘özelleştirme’ kararının ardından faaliyete geçen elektrik dağıtım şirketlerine Ocak-Haziran 2023 döneminde sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında 8 milyar 961 milyon 250 bin lira aktarıldı. Bakanlık, yapılacak ödemelerin yılın sonunda 24 milyar 419 milyon 15 bin liraya ulaşacağını öngördü.

Şirketlere Ocak 2015 ile Haziran 2023 döneminde yapılan toplam ödeme ise 35 milyar lirayı aştı.

Elektrik faturasını ancak sosyal yardım ile ödeyebilen hane sayısında ise çarpıcı artış kaydedildi. 2019’da 1 milyon 343 bin 109 hane, 2021’de 1 milyon 791 bin 200 hane faturalarını yardımlarla karşıladı. Yardım yapılan hane sayısı geçen yıl kayıtlara, 3 milyon 690 bin 582 olarak geçti. Haziran 2023 itibarıyla ışığı ancak sosyal yardım ile yanan hane sayısının 4 milyon 141 bin 991 oldu.