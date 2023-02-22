Özelleştirme İdaresi'nden AKP’ye seçim öncesi 289 milyon lira nakit

Bugün Resmi Gazete'de Özelleştirme İdaresi'yle ilgili 6 Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanının 4 kararı taşınmaz satılması, 2 kararı ise nazım imar/uygulama plan değişiklikleriyle ilgili.

Bodrum, Sarıyer, Ordu/Perşembe ilçelerinde toplam 38 bin 860 metrekare yüzölçümü büyüklüğündeki 4 kamu taşınmazı satıldı. Satışlardan seçim arifesinde 289 milyon lira nakit elde edilecek.

Bodrum-Geriş Mahallesinde 15 bin 373 metrekare büyüklüğündeki taşınmazı, 181 milyon liraya Vilesas Gayrimenkul İnşaat Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi; İstanbul/ Sarıyer Gümüşdere Mahallesinde 9 bin 120 metrekare büyüklüğündeki taşınmazı ise Zirvem Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi aldı.

İstanbul Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz’da 363 /5 ada parseldeki taşınmaza özel eğitim alanı (E:1,50 Yençok 4 kat) ve isale hattı kullanım kararları getirildi.

Cumhurbaşkanı Kararıyla Tunceli Ovacık İlçesinde Gelişme Konut alanı; Ticaret alanı; Ortaokul, Anaokulu Alanı; Belediye hizmet alanı; park ve yol getirilmesine ilişkin imar-uygulama planlarına yapılan itirazlar reddedildi.