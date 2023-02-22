Bloomberg duyurdu: AKP seçim ertelemeyi tartıştı, 14 Mayıs'ta karar kıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından seçimlerin ertelenmesi gündemiyle AKP'de geçen hafta bir toplantı yapıldığı, toplantıda seçimlerin daha önce Erdoğan'ın açıkladığı 14 Mayıs tarihinde yapılması görüşünün ağır bastığı belirtildi.

Bloomberg'e konuşan isimsiz kaynaklar Erdoğan ve AKP'li yöneticilerin geçen hafta deprem nedeniyle seçimlerin ertelenmesinin artılarını ve eksilerini değerlendirmek için bir toplantı yaptığını söyledi.

Söz konusu görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, toplantıda seçim tarihi olarak daha önce açıklanan 14 Mayıs'a bağlı kalma sonucunun çıktığını, öte yandan 18 Haziran tarihinin de masada olduğunu söylediler.

Aynı kaynaklar AKP'deki bu görüşün Hatay'da Pazartesi akşamı meydana gelen depremin ardından da değişmediğini aktardılar.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın depremlerin ardından seçim tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındığı hatırlatılan haberde, hükümetin de bu konuda bir yorum yapmadığı kaydedildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre her ne kadar seçimleri ertelemek hükümete krizin üstesinden gelmeye öncelik vermesi için zaman kazandıracak olsa da Erdoğan yeniden inşa çabalarına hızlı bir başlangıç yapmayı ve seçim takvimine bağlı kalmayı güç göstermenin bir yolu olarak görüyor.

Aynı kaynaklar seçimlerde bir ertelemenin, nüfusun geniş kesimlerinin son 20 yılın en kötü hayat pahalılığı kriziyle uğraştığı bir zamanda ekonominin daha da kötüye gitmesiyle denk gelebileceğinden korktuğunu da dile getirdiler.

Muhalefet liderlerinin seçimlerin zamanında, 18 Haziran'da, yapılmasında ısrar ettiğini kaydeden kaynaklar Erdoğan'ın seçimden kaçıyor izlenimi vermek istemediğini belirttiler.