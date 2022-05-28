Özelleştirme İdaresi Bodrum'da yaklaşık 24 bin m² taşınmazı satışa çıkardı

Bugün Resmi Gazetede Özelleştirme İdaresinin taşınmaz satış ihale duyurusu yayımlandı.

Bodrum Gökçebel’de 23 bin 308 m² yüzölçümü büyüklüğündeki 8 taşınmazı “bütün olarak” satışa çıkardı. Geçici teminat tutarına bakıldığında en az 330 milyon lira değer biçildiği anlaşılıyor.

İstekliler, tekliflerini 22-23 Haziran 2022 gününe değin verebilecekler. İhaleler, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Sonuçlandırılamamışsa, pazarlığa katılmaya hak kazananlar arasında açık artırma yapılacağı belirtiliyor.

İhaleyi kazananlardan peşin ödemeleri istenmiyor. Buna göre isterlerse %40’ını peşin verip; kalanını 12 ayda bir olmak üzere 4 eşit taksitte 48 ayda ödeyebilecekler. Duyuruda vade farkı olarak yıllık %18 basit faiz uygulanacağı belirtiliyor.