Özelleştirme İdaresi 1 milyar 90 milyon liraya kamu taşınmazlarını sattı

Bugün (14.01.2023) RG’de Özelleştirme İdaresinin toplam 1 milyar 90 milyon lira bedel karşılığında 92 bin 389 m² yüzölçümlü taşınmaz satış ihalelerinin onanmasına ve nüfus yoğunluğunun artırılmasına yönelik İmar plan değişikliklerinin onanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı.
Satılan taşınmazların ayrıntısı aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir.
Özelleştirme kapsamında olup ÖİB’nca yapılan Nazım İmar Planı değişiklikleri CB kararıyla onaylanan taşınmazlar:
- Ankara-Çankaya-Çayyolu Mahallesi 29629 ada 1 parseldeki taşınmaza “Gelişme Konut Alanı (Emsal:1,50 ; Yençok:15 kat), Park ve Yol” kullanım kararları getirilmesi,
- Aydın- Didim-Altınkum Mahallesi 373 ada, 8 parseldeki taşınmaza “Ticaret-Turizm Alanı (E.0,50, Yençok: 2 kat), Günübirlik Tesis Alanı (E:0.20, Yençok:4.50 m. Asma Kat Yapılması Halinde Yençok:5.50 m.) Park, Otopark ve Yol” kullanım kararları getirilmesi,
- Balıkesir-Edremit, Akçay Mah. 606 ada, 511 parseldeki TCDD’nin mülkiyetindeki taşınmaza “Ticaret-Turizm-Konut Alanı (E:1,20, Yençok: 4 Kat), Trafo ve Yol” kullanım kararları getirilmesi.