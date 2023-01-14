Özelleştirme İdaresi 1 milyar 90 milyon liraya kamu taşınmazlarını sattı

Bugün (14.01.2023) RG’de Özelleştirme İdaresinin toplam 1 milyar 90 milyon lira bedel karşılığında 92 bin 389 m² yüzölçümlü taşınmaz satış ihalelerinin onanmasına ve nüfus yoğunluğunun artırılmasına yönelik İmar plan değişikliklerinin onanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı.

Satılan taşınmazların ayrıntısı aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir.

Özelleştirme kapsamında olup ÖİB’nca yapılan Nazım İmar Planı değişiklikleri CB kararıyla onaylanan taşınmazlar: