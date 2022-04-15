Özel'den Soylu'ya: Sen olsan olsan Gargamel’in Azman’ı olursun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine ‘tipitip’ dediğini ve İçişleri Bakanlığı internet sitesinde Soylu’nun konuşması ile ilgili bölümde, parantez içinde ‘Özgür Özel’ yazdırdığını söyleyen Özel, dört yıl önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de kendisine ‘tipitip’ benzetmesi yaptığını hatırlattı.
Bahçeli'ye kendisinin “Çocukların sevdiği tipitip olmak Gargamel olmaktan iyidir” yanıtını verdiğini anımsatan Özel, Süleyman Soylu’ya da “Gargamel’in peşinde koşan bir Azman var. Gargamel’in çırağı, suç ortağı, Gargamel ne derse onu yapan. Sen olsan olsan Azman olursun. Gargamel’in Azman’ı. Gargamel veriyor istikameti yapıyorsun, yaptırıyorsun. Bu işlere girme çırak çıkarsın kardeşim” dedi.
Uyuşturucudan tutuklanan Ali Osman Akat'la ilgili iddialara dikkat çeken Özgür Özel şunları söyledi: