Özel'den Soylu'ya: Sen olsan olsan Gargamel’in Azman’ı olursun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine ‘tipitip’ dediğini ve İçişleri Bakanlığı internet sitesinde Soylu’nun konuşması ile ilgili bölümde, parantez içinde ‘Özgür Özel’ yazdırdığını söyleyen Özel, dört yıl önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de kendisine ‘tipitip’ benzetmesi yaptığını hatırlattı.

Bahçeli'ye kendisinin “Çocukların sevdiği tipitip olmak Gargamel olmaktan iyidir” yanıtını verdiğini anımsatan Özel, Süleyman Soylu’ya da “Gargamel’in peşinde koşan bir Azman var. Gargamel’in çırağı, suç ortağı, Gargamel ne derse onu yapan. Sen olsan olsan Azman olursun. Gargamel’in Azman’ı. Gargamel veriyor istikameti yapıyorsun, yaptırıyorsun. Bu işlere girme çırak çıkarsın kardeşim” dedi.

Uyuşturucudan tutuklanan Ali Osman Akat'la ilgili iddialara dikkat çeken Özgür Özel şunları söyledi:

"AK Partili bütün siyasilerle fotoğrafı olan Ali Osman Akat, aralık ayında 111 kilo uyuşturucu ile yakalanmış ve hapse atılmış. Akat’ın L'actone firması, hepimizin elimize, yüzümüze sürdüğümüz dezenfektanları ve kolonyaları üretiyor. Meclis’te başka marka bilmiyoruz. Biz Lactone’ları gördük. Gördüğümüzde baktık. Meclis Başkanı Tekirdağlı, firma da Tekirdağlı olunca soruldu. İlk başlarda şöyle yanıtlar verildi. ‘İlgisi yok, bedava yolladılar.’ Sorduk, bu firmadan aldınız mı diye? Meclis Genel Sekreterliği şöyle bir yanıt verdi: ‘Fiyat araştırdık, uygun verdiler, onlardan aldık. Ama sonuncuyu onlardan almadık.’ İki yıl boyunca hep en iyi fiyatı verenler, patron içeri girince, en iyi fiyatı vermemiş. Bunun açıklığa kavuşturulması lazım. Bir soru önergemiz var. İvedilikle cevaplanmasını bekliyoruz. Bunların açıklanması lazım. Bu firma, ortaya çıktı ki Avrupa Birliği’nin yolsuzlukla mücadele ile ilgili raporunda; içinde çok fazla miktarda metanol içeren ürünleri AB ülkelerine satmaya çalışmış. Bu ürünlerin akıbeti Türkiye’de ne olmuş? Metanol içeren bir kolonyanın bu Meclis’e alınmış olması, sadece milletvekilleri yok, 5 bin kişiyiz burada. Bu firma ile Meclis nasıl ilişkilenmiş, bu ilişki nasıl sürmüş, bunların Meclis Başkanı tarafından açıklıkla ifade edilmesi gerekiyor. Dünyanın neresinde Meclis’e kolonya satan firma uyuşturucudan yakalansa ve o firmanın ürünlerinin içinden zehir çıksa, konudur."