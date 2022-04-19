Özel'den Soylu'ya 'Eski dostlar' şarkısı eşliğinde videolu yanıt

“Ses ver Kılıçdaroğlu” başlığıyla açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamasında “Hrant Dink cinayetinden FETÖ’yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu’na kim vermiştir" ifadesine yer vermişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu'nun söz konusu açıklamasına dair "Ses yok görüntü var" notuyla sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Özel'in paylaşmış olduğu videoda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen'in fotoğrafları yer alırken, Soylu'nun da sabıkalı kişilerle çekilmiş olduğu fotoğraflara yer verildi.

Videoda, Erdoğan'ın da daha öncesinde sevdiğini dile getirdiği "Eski Dostlar" şarkısı kullanıldı.