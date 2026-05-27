Özel’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değil

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Yargıtay’daki tedbir kararının kurultay yapılmasına engel teşkil etmediğini belirten Özel, sürecin hukuki zeminde ilerlediğini ifade etti. Özel, “Mesele niyet meselesidir. Diyelim ki biz kurultay kararı aldık ama AK Parti yargısı engel oldu. O zaman da o kararın karşısında birlikte duralım” çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne milletvekillerinin alınmadığına yönelik sözlerine yanıt veren Özel “O milletvekillerinin tek başlarına içeri girme talebi olmadı, mafyatik gruplarla girmek istediler. İçeride de çok öfkeli bir kalabalık vardı. İçeri girselerdi çok kötü görüntüler ortaya çıkacaktı” dedi.

CHP lideri Özgür Özel, Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu’nun sorularını yanıtladı.

Özel, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazetecilerle bayramlaşırken sarf ettiği sözlere de yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’ye yönelik polis müdahalesine ilişkin “Milletvekilleri nasıl içeriye alınmaz? Orası halkın partisi” sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Özgür Özel, partilerine yönelik girişimden bir gün önce Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirtti.

“Kurultay tarihi belirlenmesi için karşılıklı ikişer arkadaşımızı görevlendirdik” diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

Saat 12.00’de görüşüp müzakere edeceklerdi. Ancak Kemal Beyin görevlendirdiği o 2 arkadaş sabah 7’de arkalarına mafyatik grupları alıp partimizin kapısına dayandı. Okuduğum kadarıyla Kemal Bey, o arkadaşları sabah 7’de partiye kendisinin göndermediğini söylemiş. İnanamadım. 12’de müzakere varken sabah 7’de hem mafyatik hem de Erdoğan destekçisi bir grupla partinin basılması uzlaşmacı bir tavır mıdır? Ayrıca o milletvekillerinin de tek başlarına içeri girme talebi olmadı, mafyatik gruplarla girmek istediler. İçeride de çok öfkeli bir kalabalık vardı. İçeri girselerdi çok kötü görüntüler ortaya çıkacaktı. Zaten saat 12.00’de randevusu olan milletvekillerinin sabah 7’de bu şekilde kapıya dayanmasının iyi niyetli olmadığı birkaç saat içinde ortaya çıkmış oldu.”

‘Mesele niyet meselesidir’

Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultay sorusuna Yargıtay’ın tedbir kararı olduğunu hatırlatarak yanıt verdiği ve “Bana kalsa yarın yaparım” dediği belirtilince Özel şu ifadeleri kullandı: