Özel'den Erdoğan'a çağrı: 'İstersen hem genel hem yerel seçimleri sandığına götürelim'

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 109’uncusu Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nda yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında her gün bir iddianın çöktüğünü söyleyen Özel, "İftiracılar teker teker beyanlarını geri alıyorlar" dedi ve siyasi partilere dönük operasyonların CHP'ye yönelik kurumsal saldırılara dönüştüğünü savundu.

Mitingden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Özel, ara seçim çağrısında bulundu.

'Atılan iftiraların hepsinin hesabı bir gün sorulacak'

Partisine yönelik operasyonlar hakkında konuşan Özel, "Bu ülkede 30 yıl önce alınan diplomanın yok sayıldığı, milletin sandıkta verdiği kararların yok sayıldığı, 80-90 yıllık şirketlere bir savcı kararıyla el konulduğu, yargıya güvenin yüzde 18'e düştüğü bir noktadayız. Böyle olunca ülkeye yatırım gelmiyor. Böyle olunca ülkeye kaynak gelmiyor" dedi.

İmamoğlu'nun bir kez Beylikdüzü üç kez de İstanbul seçimlerinde AKP'nin gösterdiği adayları yendiği için hapse atıldığını söyleyen Özel, "Ekrem Başkan'dan Erdoğan'ın korktuğu kadar bu dünyada hiçbir siyasetçi rakibinden korkmamıştır" dedi.

Özel, "Sayın savcılar, sekiz ayda bir yalan iddianame yazdılar" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Adeta bir iftiraname yazdılar ama içinde iddia ettikleri hiçbir şeyi bulamadılar. Burada Balıkesir'de yıllar önce yaptığım bir konuşmada, 'Ergenekon kumpastır. Balyoz kumpastır. Bu başsavcının söylediği her şey iftiradır. Biz Genelkurmay Başkanımıza da namuslu subaylara da Mustafa Balbay'a da Mehmet Haberal'a da inanıyoruz. Gün gelecek, haklılığımız ortaya çıkacak' demiştik. Bugün geldiğinde artık herkes onların kumpas olduğunu ve içeride yatanların vatanseverler olduğunu gördü. O günkü savcı ortada yok ama Mustafa Balbay, Mehmet Haberal dimdik geziyor. O dönemde gözaltına alınan, hapse konan, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dimdik ayakta geziyor. O günün iftiracısı Zekeriya Öz, sıçan gibi yurt dışına kaçtı. Buradan bir kez daha söylüyorum. Arkadaşlarımız masumdur. Atılan iftiraların hepsinin hesabı bir gün sorulacaktır. Yine biz haklı çıkacağız. Kumpasçılar, itirafçılar eninde sonunda ortaya çıkacak."

'İftiracılar teker teker beyanlarını geri alıyorlar'

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında her gün bir iddianın çöktüğünü söyleyerek, "İftiracılar teker teker beyanlarını geri alıyorlar. Orada yargılanan insanlar öyle şeyler anlatıyor ki insanın kanı donuyor" ifadelerini kullandı.

İBB davasında yargılanan Murat Kapki'yi örnek gösteren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Diyor ki, 'Bana avukat geliyor. Önüme kağıt koyuyor. Ömrümde görmediğim, duymadığım şeylerin altına imza istiyor. Ekrem Başkanı, Özgür Başkanı karalamam karşılığında özgürlük teklif ettiler.' Diğer bir taraftan Murat Gülibrahim. Kendisine itirafçı olacağından çok emin, dört tane araç almışlar. Murat Grup kampanyasına 50 milyon TL bağış almışlar. 'İtirafçı ol' diye zorlamışlar. Kendisi itirafçı olmamış ve kendi şirketinin elemanları 'Biz CHP'ye bir şey vermedik. Ne verdiysek AK Parti'ye verdik. Ne aldıysak AK Parti'den aldık. Zaten patronun ortağı AK Parti İl Başkanıdır' diyor. Partilere yönelik bu haksız saldırılar son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurumsal saldırılara dönüştü."

CHP'lilerin eşlerine, dostlarına, yakınlarına saldırıldığını söyleyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın milletvekillerinin namusuna dil uzatacak kadar aşağılık adamlar bunlar, aşağılık adamlar bunlar" diye konuştu.

Erdoğan'a seslendi: 'Milletin önüne sandığı istiyoruz'

