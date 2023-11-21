Özel'den Erdoğan'a '50+1' yanıtı: Bizimle birlikte anayasa değiştiremeyeceksin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor" açıklaması hakkında, "MHP'nin yanlış bir yol olduğu, onunla birlikte olmanın bir hata olduğu, MHP'nin sırtında kambur olduğunu açıkça ifade ediyor" yorumunu yaptı.

Özel, Anayasa tartışmaları konusunda da Erdoğan'a yanıt verirken, "Sistem mi değiştireceksin, ortak mı değiştireceksin, rahmetli Erbakan'a attığın kazıkta olduğu gibi gömlek mi değiştireceksin bilmem ama bizimle birlikte anayasa değiştiremeyeceksin" diye konuştu.

Özel, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan sivil ölümlerine dikkat çekerek, "İlk fırsatta insani yardımların ulaşmasını sağlamak, soruna dikkat çekmek için Filistin'e gideceğiz. Bunun için girişimlerde bulunuyoruz" dedi.

Özgür Özel, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin olarak, "Erdoğan'ın başına geçtiği bu darbe girişimine direniyoruz, direnmeye devam edeceğiz" dedi. Özel, Meclis'te parti grubuyla başlattıkları oturma eylemine devam edeceklerini duyurdu. Durumu "devlet krizi" olarak nitelendiren Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da rahatsızlık duyduğunu ancak yapması gerekeni Meclis adına yerine getirmediğini savundu.

Okuyan: Masaya bile oturmamak lazım

Anayasa ve seçim sistemi tartışmalarını değerlendiren bir isim de Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan oldu. Tek sorunun ''50+1'' olmadığını hatırlatarak, ''Problem, yüzde 50+1 değil, cumhurbaşkanını halkın seçmesidir. Halk siyasi programlara oy vermeli, Meclis’e temsilci göndermeli'' dedi.

AKP ile anayasa yapılamayacağını vurgulayan Okuyan, yeni anayasa masasına oturmama çağrısı yaparak, şunları kaydetti: ''AKP ile masaya oturup ‘Bizim şu teklifimiz var, şunları görüşmeye açığız’ dendiği andan itibaren kaybedilir. Buna asla girilmemesi lazım. ‘AKP anayasa yapamaz’ deyip çıkmak lazım.''