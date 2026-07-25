CHP’den dün istifa eden Özgür Özel ve 90 milletvekili Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesini sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na teslim etmişti.

Birinci Meclis’i ziyaret eden Kurucular Kurulu ardından ilk toplantıyı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk Fahri Başkanlığını İsmet İnönü’nün üstlendiği Anadolu Kulübü’nde yaptı.

Toplantıda, Yeni Parti Genel Başkanlığına oy birliğiyle Özgür Özel seçildi. Toplantı Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam etti. Grup başkanvekilliğine Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın seçildi.

'Mansur Bey ilk günden beri bizimle'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gerçekleştirdikleri ilk kapalı grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bugün Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini ve ilk PM toplantısı yapacaklarını duyuran Yeni Parti lideri, tahminen 10 gün içinde de genel merkezin açılacağını söyledi.

Gazetecilerin sorusu üzerine “Mansur Bey'in durumu duruşu ilk günden bizimle Anıtkabir’e yürüyüşü, hepimizin beklediği gibidir” diyen Özel, “'Yeni Parti’de yokum' demeyen herkesi yanımızda biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? 'Vatandaşın adayına saygılıyız'

Özel, partinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruya da, tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun halktan 15,5 milyon oy aldığını hatırlatarak yanıt veren Özel, “Vatandaşın adayına saygılıyız. Milletin adayı bizim de adayımız” dedi.

Bahçeli'nin hazine yardımı açıklamasına yanıt: 'Kıymetli değerlendirme yapmış'

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hazine yardımı açıklamasına yanıt olarak” Devlet Bey kıymetli değerlendirme yapmış, beni bu açıklamasından bir gün önce kutlama telefonuyla aramıştı 'Keşke bir ayrılık olmasaydı' diyerek iyi dileklerini iletti. Hazine yardımı meselesiyle ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var" ifadelerini kullandı.

CHP'li bazı isimlerden tepki: 'CHP’nin imkan ve olanaklarını kullandılar'

Bazı vekillerden Yeni Parti adımına tepki de geldi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yerel MKtv'de “Ana muhalefetiz diyorular, zaten ana muhalefettin sen. Ben hırsızın, arsızın, namussuzun yanında olunmaması taraftarıyım. Ateşten gömlek değil. Giydikleri tek şey havlu, bornoz" diye konuştu.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de benzer bir çıkış yaptı. Alp, "Partiyi ilan etmek için merkür retrosunun bitmesini beklediler, retro bitince önce cuma namazına sonra kulübe gidiyorlar. Böylelikle altı ok gömleğini çıkarıp trolcülük,astroloji ve falcılığı yeni partilerin temel ilkeleri haline getirdiler" ifadelerini kullandı.

"Siyasi tarihin en ilginç Partisi Pavyondan Kulübe: Yeni Parti" diyen Alp şöyle yazdı:

"Kendileri son güne kadar CHP’nin imkan ve olanaklarını kullandılar, CHP rozetlerini son ana kadar yakalardan çıkarmadılar ama onlara inananlar CHP kimliklerini ülkenin dört bir yanında çoktan makasla kesmeye başlamıştı. Hem niye kesmesinlerdi, nasıl olsa astrologlarına ve falcılarına göre iktidar yakındı. Bütün bunlar olurken rüşvet, zimmet, nitelikli hırsızlık, ihaleye fesat karıştırmak, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından tutuklu bulunan Yeni Pati kurucularının ekip arkadaşları cezaevlerinde partilerinin kuruluşunu gururla ve umutla izlediler."

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