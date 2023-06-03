Özel: Yapıcı ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz

CHP Parti Meclisi toplantısının ardından CHP'nin yeni Meclis grup yönetimi de belli oldu. CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel, Meclis’te bir açıklama yaptı. Özel konuşurken yanında yeni CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır da vardı.

Özel şunları söyledi:

“Yapıcı ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi’nin birlik, beraberlik içinde daha gençleşen ve çok daha fazla kadının görev aldığı, çok daha dinamik bir grubunun etkin muhalefetine tanık olmanızı diliyoruz.”