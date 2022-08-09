Özel üniversitelerden fahiş zam: Öğrenciler tepki gösterdi

Özel üniversiteler krizi bahane ederek yeni dönem fiyatlarında fahiş zamlar açıklamaya başladı.

Beykent Üniversitesi öğrencileri de okul başlamadan hemen önce yeni bir zamla karşı karşıya kaldı.

Reklam afişlerinde her yıl okul ücretlerinde "en fazla yüzde 5 zam yapacağını" taahhüt eden Beykent Üniversitesi'nin 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yüzde 206 zam yapacağı iddia edildi.

Okulun reklam afişi

soL’a konuşan Bilgisayar Mühendisliği bölümü bir öğrenci "Eğitim hakkımız elimizden alınmaya çalışılıyor, bize verilen taahhütlerin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi. Öğrenci şunları aktardı:

"Geçtiğimiz yıl 9 küsür bin TL olan okul parası bu yıl 30 bin TL’nin üstüne çıktı. Ben yüzde 75 burslu okuyorum, normal şartlarda okulun kayıt olurken verdiği taahhütle bu yılın ücretinin yüzde 5 artışla en fazla 9 bin 500 TL civarı olacağı şeklindeydi ama ödeme ekranı karşıma çıkınca 31 bin TL’lik bir ödemeyle karşılaştım. Sadece ben değil bütün öğrenciler mağdur edildi. Okul öğrencilerini müşteri zannediyor. Biz bize taahhüt edileni istiyoruz. Ücretsiz verilmesi gereken eğitim hakkımızı parayla satın alıyoruz, bir de üstüne fahiş zamlara maruz kalıyoruz. Okul parasını çıkartmak için üç ay çalışan arkadaşlarımız var, bu koşullarda dördüncü sınıfa başlayamayacak arkadaşlarımız var. Okul yönetiminin sözünü tutmasını istiyoruz."

'Okul parasını yaz aylarında çalışarak ödeyen çok sayıda öğrenci var'

Konuya dair görüşlerini aldığımız zamlara karşı Beykent öğrencisi Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyesi bir öğrenci de uygulamalara boyun eğmeyeceklerini belirtti:

"Öğrenciler hayat pahalılığıyla köşeye sıkıştırılmışken okulun verdiği taahhütleri yerine getirmemesi kabul edilemez. Okulumuzda okul parasını yaz aylarında çalışarak ödeyen çok sayıda öğrenci var. Bu uygulama öğrencilerin eğitim haklarını engellemek anlamına gelmektedir. Okul yönetimi müşteri değil öğrenci olduğumuzu anlamak zorunda."

Doğuş Üniversitesi'nden de zam kararı

Doğuş Üniversitesi de bazı bölümlerin kayıt ücretlerine yüzde 100 zam yaptı.

Üniversite öğrencilerinden aldığımız bilgiye okulda bütün bölümlerde minimum yüzde 50 zam yapıldığı iddia edildi.

Öğrenciler yapılan zammın kayıt sırasında imzalatılan sözleşmelere aykırı olduğunu söyledi.