Özel üniversitelerde eylemler sürüyor: 'Beykent boyun eğmiyor!'

Özel üniversiteler birbiri ardına krizi bahane ederek yeni dönem fiyatlarında fahiş zamlar açıklamaya başladı. Krizin faturasını öğrencilere kesmek isteyen özel üniversitelerden biri de Beykent Üniversitesi oldu.

Beykent Üniversitesi öğrencileri 12 Ağustos Cuma günü haklarını savunmak üzere bir araya gelmişti. Öğrenciler geçtiğimiz Pazartesi günü Türkiye Komünist Gençliği’nin (TKG) katılımıyla eylem yapmış, "Müşteri değil öğrenciyiz" sloganları atmıştı. Beykent Üniversitesi öğrencileri mücadelelerini sürdürüyor.

Öğrencilerin konuyla ilgili açıklaması şöyleydi:

"Beykent Üniversitesi vermiş olduğu sözü tutmayıp fahiş oranlarda zam yaptı. Yapılan zam hukuka aykırıdır. Çeşitli gündemleri bahane ederek yüzde üç yüzlere varan zam yaptı. Buna karşıyız, hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Vakıf üniversitelerinin çoğunda şu anda fahiş oranda zam yapılıyor ama biz sessiz kalmadık, sessiz kalmayacağız ve hakkımızı sonuna kadar savunacağız."

Başkan 'hastayım' dedi, mütevelli heyeti toplanamadı

Eylemin akabinde rektörlükle yapılan görüşme sonucu 16 Ağustos Salı günü Hadımköy kampüsünde üniversite mütevelli heyetinin toplanmasına karar verildi. Toplantıya Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı "hasta olduğunu" bahane ederek katılmadı.

Olayın ardından bazı öğrenciler okulu terk etmeme kararı alarak duruma tepki gösterdi. Mütevelli heyetinin bu duruma bir açıklama yapılacağı yönündeki cevaba ise öğrenciler tekrar bir görüşme istemediklerini ve hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. Öğrenciler haklarını alana kadar mücadelelerini devam edeceklerini belirtti.