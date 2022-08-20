Özel üniversite zamlarıyla ilgili karar: En fazla yüzde 79,60 zam

Özel üniversitelerin öğrenim ücretlerine uyguladığı yüzde 200'e varan zam oranları tartışma yarattı. Avukatlara gelen talep doğrultusunda İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan özel bir üniversiteye yönelik Bakırköy Tüketici Mahkemesinde dava açıldı.

Yapılan soruşturma sonucunda Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesinde alınan karar doğrultusunda özel üniversitenin TÜİK tarafından belirlenen temmuz ayı TÜFE oranı olarak hesaplanan yüzde 79,60 oranı ile öğrencilerin kayıtlarının tedbirden yenilenmesine karar verildi.

Alınan karar doğrultusunda özel üniversite 2021-2022 yılı öğrenim ücreti üzerinden en fazla yüzde 79,60 zam oranı ile kayıtları yenileyebilir.

'Dürüstlük kuralına aykırı'

DHA'nın haberine göre, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Murat Bostan şunları söyledi.

"Özel üniversitelerde okuyan öğrenci arkadaşlarımızın yaşadıkları hukuksuzlukların en başından beri yanındayız. Özel okullar kayıt aşamalarında yüzde 5, yüzde 10 gibi taahhütlerde bulundular. Bu taahhütler hukukta hicaptır. Özel üniversiteler bu şekilde öğrencilerin iradelerini kendi okullarının tercih edilmesi yönünde şekillendirdiler.

Söz konusu işlem tüketici, idare ve rekabet hukuku açısından yasalara aykırıdır. Üstelik öğrencilerin yatay geçiş haklarının dolmasından sonra bu zamlar açıklanmıştır. Bu durumda özel üniversiteler öğrencilerin kayıt ücretlerini ödememeleri durumunda bir yıllarının yanmasını göze almışlardır. Bu dürüstlük kuralına aykırıdır.

Biz müvekkillerimiz adına yaptığımız başvuru ile ihtiyati tedbir kararını mahkemeye kabul ettirdik. Şimdilik yüzde 79,60 olarak talebimizi kabul ettirdik. Fakat biz bununla da yetinmeyeceğiz. Yüzde 5, yüzde 10 gibi okullarında taahhüt ettiği oranlar üzerinden esas davamızı açacağız.

Üniversiteler taahhüt ettikleri bu yüzde 10 artış oranına uymak zorundadırlar. Açacağımız esas davada da bunun sonucunu almaya çalışacağız. Yüzde 200'lük zamlı tarifeden de kayıtlarını yenileyen arkadaşlarımız için de hiçbir şey geçmiş değil.

Zamlı şekilde kayıtlarını yenileyen arkadaşlarımız sebepsiz zenginleşmeye bağlı davalarını açıp, paralarını geri almaları mümkün. Bizde bu süreçte öğrenci arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."