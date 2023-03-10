Özel sektör öğretmenleri depremdeki mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor

Özel sektör öğretmenleri deprem bölgelerinde yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek için Ankara Selanik Sokak’ta basın açıklaması yaptı. “Bizi terk ettiğiniz güvencesizlik süründürüyor” pankartı taşıyan öğretmenler, “Bakanlık bekleme öğretmene sahip çık”, “Patronlara değil, öğretmenlere güvence” sloganları attı.

Hatay’dan Ankara’ya gelen 28 yaşındaki öğretmen Engin Koç, “Ailemizi canımızı kurtardığımız için çok şanslı hissettik. Orada iki günde yaşadığımız şeyleri tarif edemem. Yaşadığımız şeylerin travmasını hala atlatamadık. Her insanın kaldırabileceği türden şeyler değil. İki gün boyunca herhangi bir yardımın gelmediğini görünce yardım etmeye başladık” dedi.

Eşinin ailesiyle beraber geldikleri öğretmenevinde 6 kişi kaldıklarını söyleyen Koç, “Sürekli diken üzerindeyiz çünkü hala güvence altında kendimizi hissetmiyoruz. İş bulma açısından olsun. Bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor. Bunlar hep soru işareti. Zaten öksüzdük bu sefer de yetim kaldık. İlk günden itibaren öğrencilerimin velilerin durumunu takip etmeye çalıştım. Okul yöneticilerimiz bırakın maaşı yatırmasını bizlere ‘iyi misin’ diye sormadı. Acımız birken iki oldu” diye konuştu.

'Birçok depremzede arkadaşımız daha geçen ayki maaşlarını bile alamadı'

Basın açıklamasını Özel Sektör Öğretmenleri Ankara il temsilcisi Mahmut Yıldırım okudu. Yıldırım, şunları söyledi:

“Özel eğitim-öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler yakınlarını, evlerini kaybettikleri gibi işlerini de kaybetmişler ve belirsiz bir sürecin içerisine girmişlerdir. Aradan geçen bir aydan fazla zamana rağmen MEB tarafından, özel sektörde çalışan öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetleri giderme konusunda halen tek bir açıklama bile yapılmış değil. Birçok depremzede arkadaşımız daha geçen ayki maaşlarını bile alamadı. Bu da yetmemiş gibi deprem bölgesinde eğitime ara verilmiş olmasına rağmen patronlar tarafından öğretmenlere çalışma baskısı yapılmış ve eğitim öğretimin online olarak devam ettirilmesi istenmiştir. Buna itiraz eden öğretmen arkadaşlarımız baskıyla karşılaşmış, bir üyemiz Adana’da Başkent Okulları tarafından işten atılmıştır.

'MEB deprem mağduru arkadaşlarımızın tamamını devlet okullarında kadroya almalıdır'

Deprem bölgesinde özel sektörde çalışan öğretmenlerimizin talepleri açıktır. Öğretmenlerin isteğine bağlı olarak deprem bölgesi olmayan 71 ildeki istihdamı MEB, devlet güvencesi ile sağlamalı, deprem mağduru arkadaşlarımızın tamamını devlet okullarında kadroya almalıdır. İl dışına gitmek zorunda kalan öğretmenlerin aileleri ile birlikte barınma sorunu ücretsiz giderilmelidir. İçinde bulunulan durumun koşulları değerlendirildiğinde, deprem bölgesinde bulunan özel sektör öğretmenleri için İş Kanunu'na ve yönetmeliklere bakılmaksızın, mücbir sebep aranmaksızın sözleşmeden doğan hakları korunmalı, maaşları patronlar aracı olmadan devlet tarafından öğretmene doğrudan yatırılmalıdır.” (ANKA)