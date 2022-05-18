Özel okula haciz geldi: Dersteyken tahliye edilen öğrenciler tepki gösterdi

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Özel İzmir Saranel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iddiaya göre arazi sahibi ile okul kurucusu arasındaki kira anlaşmazlığı nedeniyle okulların tatil edilmesine kısa bir süre kala boşaltıldı. Öğretmenler ve öğrenciler dersteyken okula gelen icra avukatları ve arsa sahibinin avukatları okulun boşaltılmasını talep etti.

Haciz işlemleri sürerken tahliye kararının ardından okulda bulunan 84 öğrenci, 15 öğretmen ve 4 personel kapı dışarı edildi. Henüz sınavlarının tamamlanmadığını ve okulların kapanmasına kısa süre kala yapılan bu işlemi doğru bulmadıklarını söyleyen öğrenci ve veliler duruma tepki gösterdi.

İHA'daki habere göre çocuklarının sınavlara giremediğini ve 3 hafta boyunca ne yapacaklarını bilmediklerini söyleyen veliler tahliye kararını eleştirdi. Okulda öğrenim gören 84 öğrenci ise, haklarını arayacaklarını dile getirdi.