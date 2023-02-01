Özel okul sahibi Yücel öğretmenlerin asgari ücretle çalıştırıldığını kabul etti

Sunucu Kaan Sekban, sosyal medyadan Bahçeşehir Koleji'nde öğretmenlerin düşük ücretle çalıştığını söyleyerek bir paylaşımda bulundu.

Sekban, "Bahçeşehir Koleji Öğretmenleri maaşlarının asgari ücretten yattığını söyleyerek isyan ediyor. Velilerden dünyanın parasını alan bi kurumun öğretmenlere bunu reva görmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'Asgari de var devletin 3 katıda'

Bunun üzerine Bahçeşehir Kolejlerinin sahibi Enver Yücel de Sekban'a yanıt olarak paylaşımlarda bulundu. Enver Yücel, "Talk Show yapmak zeka gerektirir, yanlış beyanlar ve söylemlerle prim yapamazsın. Bu benden sana bir abi nasihatı. Zekanı geliştirici faaliyetlerde bulunmanı öneririm. Yalan beyanda bulunmak sana hiç yakışmıyor" ifadesini kullandı.

Yücel ardından "22000 çalışan öğretmenimiz var, asgari de var devletin 3 katıda" diyerek okulda asgari ücretler çalıştırılan öğretmenler olduğunu kabul etmiş oldu.

'Peki kaç öğretmen bu asgari ücrete tâbi?'

Kaan Sekban konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Demek ki beyanım yalan değilmiş, asgari ücretli öğretmenler varmış, ben -hem de böylesi fiyakalı bir eğitim kurumunda çalışan- 1 öğretmenin bile asgari ücrete mahkum edilmesini skandal olarak görürüm üzgünüm, peki kaç öğretmen bu asgari ücrete tâbi ?"

Enver Yücel'in yaptığı paylaşımlara sosyal medyadan da tepki geldi.