Özel okul öğretmenlerinden hakları için Twitter etkinliği

Dün 7 yıllık bir aradan sonra ilk kez toplanan 20. Milli Eğitim Şûra’sının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesinden söz etmiş ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise kanun düzenlemesinin ayrıntıları hakkında bilgi vermişti.

Ancak özel okul öğretmenlerinin de Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kapsamında yer aldığına dair Bakan Özer’in açıklamaları da dâhil olmak üzere şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bir bilgi bulunmuyor. Bu duruma tepki gösteren özel okul öğretmenleri bu akşam saat 21.30’da bir Twitter etkinliği gerçekleştirecek.

Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu’ndan aldığımız bilgiye göre öğretmenlerin belli başlı talepleri; belirli süreli sözleşme uygulamasına son verilmesi, özel okul öğretmen ücretlerinin en az kamuda çalışan öğretmen ücretleri düzeyine getirilmesi, patronların hukuksuz işlemlerinin denetlenmesi, işe iade ve ihbar tazminatı haklarının iadesi, istifa eden öğretmenin 1 yıl boyunca başka bir kurumda çalışamayacağına dair yönetmelik maddesinin iptali gibi başlıklardan oluşuyor.