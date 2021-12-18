Özel okul öğretmenleri soracak, avukatlar yanıtlayacak: Bugün saat 15.00'te

Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenler Bürosu, özel okul öğretmenlerinin sorularını yanıtlayacak.
Özel okul öğretmenleri soracak, sendika Avukatı Nihal Yıldırım Selvi yanıtlayacak.
Etkinlik bugün saat 15.00'te Ankara'daki sendika temsilciliğinde yapılacak, şehir dışından katılmak isteyenler ise toplantıya zoom üzerinden katılabilecek.
📢Özel okul öğretmenleri soruyor, Av. Nihal Yıldırım Selvi yanıtlıyor.— Birlik Sendikası (@birliksendikasi) December 16, 2021
Sorularınızı etkinliğimize katılarak sorabilirsiniz.
📅18 Aralık Cumartesi 15.00 pic.twitter.com/ohAyAFWKch