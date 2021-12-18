Özel okul öğretmenleri soracak, avukatlar yanıtlayacak: Bugün saat 15.00'te

Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenler Bürosu, öğretmenlerin merak ettiği soruların sendika avukatı tarafından yanıtlanacağı bir etkinlik düzenliyor.

Haber Merkezi

Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenler Bürosu, özel okul öğretmenlerinin sorularını yanıtlayacak.

Özel okul öğretmenleri soracak, sendika Avukatı Nihal Yıldırım Selvi yanıtlayacak. 

Etkinlik bugün saat 15.00'te Ankara'daki sendika temsilciliğinde yapılacak, şehir dışından katılmak isteyenler ise toplantıya zoom üzerinden katılabilecek.

 