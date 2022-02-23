Özel lise öğrencileri okullarından şikayetçi: 'Geziye götürüp Kuran dinlettiler'

İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yer alan Özel Beylikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenciler son günlerde artan gerici söylemlerden ve okuldaki sağlıksız koşullardan şikayetçi.

Daha önce okulun Esenyurt Kampüsü kapatılmış ve orada okuyan öğrenciler Beylikdüzü Kampüsü'ne gelmişti. Bu nedenle de öğrenciler sıkışık bir ortamda eğitim görmek zorunda kalıyor.

Beylikdüzü Koleji’nde okuyan bir öğrenciyle yaşanan sorunlar üzerine konuştuk.

Esenyurt’ta okuyan öğrenciler kampüse getirildikten sonra oluşan ortamı anlatır mısın?

Okulumuz Beylikdüzü ve Esenyurt olarak iki binadan oluşuyordu. Ben Beylikdüzü binasında eğitim görüyorum. Burası zaten küçük bir okul. Bahçesi ya da içi fazla büyük değil. Esenyurt’tan gelen arkadaşlarımız gelmeden önce de kendi aramızda okulun küçük olduğu hakkında konuşurduk. Bu küçük okula bir bina kadar daha öğrenci geldiğini düşünün.

'Okul binasında sürekli sigorta atıyordu'

Bu durumu bize ara tatilden sonra söylediler. Okulun ilk haftası öğretmenlerimiz bize Esenyurt’tan gelen öğrencilerin misafir olarak geleceklerini ve binalarının sorunları olduğunu söylemişlerdi. Fakat geldikleri hafta hep kalıcı olduklarını öğrendik. Bu iki taraf için de olumsuzdu. Esenyurt binasında doğalgaz sorunları vardı ve sigorta atmalarının sıkça yaşanmaya başlandığını anlatıyorlardı. Okul sahipleri daha az kâr elde etseydi de binada olan sorunlar çözülseydi daha sağlıklı olmaz mıydı sorusu aklımıza geliyor tabi doğal olarak.

'Velilerimiz de yaşanan olaydan şikayetçi'

Esenyurt’ta okuyan öğrenciler toplam dört otobüse sığacak kadar fazlaydılar. Okulun ikincisi haftasının başında bizim binamıza gelmişlerdi. Artık okulumuz daha da sıkışık ve kalabalık gözüküyordu. Yeni gelen arkadaşlarımız okulumuzda bulunan boş sınıflara yerleştirildi. Genel olarak okulumuzda iki taraf için de olumsuzluklar büyüyor. Arkadaşlarımız her sabah Esenyurt’tan buraya kadar gelmek zorunda bırakılıyor. Ayrıca kalabalık, pandeminin yayılmasını da hızlandıracak gibi duruyor. Okulun küçüklüğü sosyal mesafeyi koruma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Maskeli yedi buçuk saat duramayacağımıza göre sağlığımız açısından büyük bir risk taşıyor. Velilerimiz de yaşanan olaydan şikayetçi. Bizler öğrenciler olarak yaşanan bu olumsuz koşulların bir an önce son bulmasını istiyoruz.

'Balık müzesine diye götürüp Kuran dinlettiler'

Aynı zamanda okulunuzda gerici bazı söylemlerin arttığını söylediniz. Ne tür bir gericiliğe maruz kalıyorsunuz?

Okulumuzda geçenlerde bir balıkçıya "gezi" düzenlenmişti. Orada öğrencilere ücretsiz balık yedirilecek ve içinde bulunan balık müzesi gezdirilecekti. Ben geziye katılmadım. Fakat arkadaşlarım yemek yemeye başladığında arkadan Kuran sesleri yükselmeye başlamış. Bu durum kabul edilemez. Arkadaşlarımız yemek yerken arkadan Kuran açmak laik öğretime tamamen aykırıdır. Okulumuz eğitimden, laiklik ve bilimsellik tamamen uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

'Kızlarla temas etmeyin'

Aynı zamanda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde hocamız bizlere "kız arkadaşlarımızla temas etmememiz gerektiğini eğer edersek zina olacağını" söylemişti. Her derste de bizlere arkadaşlarımızla ne kadar yakın olursak olalım aramızda mesafe olması gerektiğini söylüyor. Eski Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi hocamız da "abdestsiz dolaşanların yüzünde nur olmadığını, ne yaparsa yapsın çok pis koktuğunu ve kimsenin yanına yaklaşmak istemeyeceğini" söylemişti.

'Gericilik ve geleceksizlik kader değil'

Bu söylemler ne yazık ki ülkemizdeki gibi liselerde ve üniversitelerde de artıyor. Dinci yobazlığın ve piyasanın gerici çukuruna batmış bu eğitim sistemine karşı bedelsiz, laik ve bilimsel bir eğitim için mücadele etmeliyiz. Onlar bir araya gelerek hem geleceğimizi hem de yaşadığımız anı çalıyorlar. Cemaat yurtlarında arkadaşlarımız daha şiddetli baskıya uğruyor. İmam hatiplerde veya diğer liselerde de durum pek iç açıcı değil. Buradan ülkemizdeki tüm sıra arkadaşlarımıza bir çağrıda bulunmak isterim. Gericilik ve geleceksizlik kader değil. Bu düzenin yarattığı yıkıma karşı en yapıcı alternatif olan sosyalizm mücadelesine omuz verin. Bu karanlığı beraber yırtıp atabiliriz.