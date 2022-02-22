İ.Ü. Tıp Fakültesi öğrencileri tek çalışma alanlarının kahve zincirine kiralanmasına tepkili

İstanbul Tıp Fakültesi’nde bulunan ve şu an okuma salonu olarak kullanılan alanın bir kahve şirketine tahsis edilme kararına öğrenciler dilekçelerle itiraz ettiler.

Haber Merkezi

İstanbul Tıp Fakültesi’nin kütüphane ve kantin binaları 2019'un Eylül ayında yaşanan deprem sonrasında ciddi hasar gördü. İş göremeyeceği ve tehlikeli durumda olduğu anlaşılan binalar yıkılınca öğrencilerin çalışma ve zaman geçirecekleri alan da kalmamış oldu.

Rahatça kullanabildikleri tek yer olan çalışma salonunun da özel bir kahve şirketine tahsis edilme kararıyla birlikte öğrenciler ücretsiz şekilde oturup çalışabilecekleri tek alanı da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar.  

Yüzlerce öğrenci karardan geri dönülmesini talep eden dilekçelerini dekanlığa teslim ederken, önümüzdeki günlerde de dilekçe toplamaya devam edeceklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını açıkladılar.