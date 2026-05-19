Özel hastanede kuvöz ihmali: 17 günlük bebeğin kolunda üçüncü derece yanık oluştu

İstanbul Florya’da bulunan özel bir hastanede, akciğer enfeksiyonu nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 17 günlük Asel B.’nin kuvözdeki teknik ihmal sonucu yandığı ortaya çıktı.

Rojda Altıntaş’ın haberine göre, olayın ardından hazırlanan resmi değerlendirme raporu, özel hastanedeki teknik denetim ve güvenli bakım süreçlerine ilişkin ciddi ihmalleri gündeme getirdi. Raporda, bebeğin tedavi gördüğü kuvözün ısıtıcısı üzerinde bulunması gereken koruyucu kapağın yerinde olmadığı tespit edildi.

Bu eksiklik nedeniyle korumasız kalan Asel bebeğin sağ kolu, kuvözün ısıtıcı fanına temas etti. Bebeğin kolunda 3. derece ağır yanık meydana geldi.

Olay hekim hatası değil, teknik güvenlik eksikliği

Dosyada yer alan incelemelerde, yaşanan olayın doğrudan bir hekimlik uygulamasından kaynaklanmadığı belirtildi. Değerlendirmede, yanığın kuvözdeki teknik güvenlik eksikliği ve bu eksiklik fark edilmeden bakım sürecine devam edilmesi nedeniyle meydana geldiği vurgulandı.

Olayın ardından bebeğe ilk müdahalenin yapıldığı, gerekli tıbbi konsültasyonların istendiği ve ailenin bilgilendirildiği aktarıldı. Asel bebek aynı gün içinde, yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Özel hastanenin denetim sorumluluğu gündemde

Resmi raporda, olayın yalnızca bir personelin dikkatsizliğiyle açıklanamayacağına dikkat çekildi. Yenidoğan yoğun bakım gibi hassas bir birimde, yardımcı personelin hemşire gözetimi olmadan işlem yapmasının “güvenli bakım kurallarına aykırı” olduğu değerlendirildi.

Raporda ayrıca cihazdaki güvenlik eksikliğinin daha önce fark edilmemiş olmasının, olayda “çok yönlü hizmet kusuru” ihtimalini gündeme getirdiği belirtildi. Özel hastane yönetiminin tıbbi cihazların biyomedikal kontrolü, kalibrasyonu ve güvenli kullanımını denetleme sorumluluğu da inceleme konusu yapıldı.

Dört hastane çalışanı hakkında soruşturma izni

Yürütülen idari inceleme sonucunda hastane çalışanları E.E., Ö.B., A.Ö.M. ve Y.K. hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

Bebeğin tanı, tetkik, takip ve tedavi sürecinde ihmali ya da kusuru bulunmadığı belirlenen Uzm. Dr. H.S.C. hakkında ise soruşturma izni verilmedi.

Soruşturma kapsamında personel ihmali, hemşire gözetimindeki zafiyet, cihaz güvenliği ve özel hastane yönetiminin denetim sorumluluğu adli makamlarca incelenecek.