Özel harekat polisi boşanma aşamasındaki eşini silahla tehdit etti

Görevden uzaklaştırılan bir özel harekat polisi, boşanma aşamasındaki polis memuru eşini parkta silahla tehdit etti. Etrafa ateş açan saldırgan 2,5 saatin sonunda gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Antalya'da görevden uzaklaştırılan özel hareket polisi G .T., boşanma aşamasındaki polis memuru eşi M.T.’yi Muratpaşa ilçesinde bulunan bir parka çağırdı.

G.T., çantasından aldığı silahla M.T.'yi tehdit etti. M.T. polis ekiplerini bulunduğu bölgeye çağırdı. Çevreye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken çevre trafiğe kapatıldı. M.T. ve araç içerisinde bulunan çocukları bölgeden uzaklaştırıldı.

Aralıklarla çevreye ateş açan özel hareket polisi M.T.,  2 buçuk sonunda silahı teslim ederek teslim oldu.

Öte yandan, polis memuru M.T’nin boşanma aşamasında olan eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. (İHA)

Haber

Bursa'da kadın cinayeti: Asya Pınar Üzümcü nişanlısı tarafından öldürüldü