Özel harekat polisi boşanma aşamasındaki eşini silahla tehdit etti

Antalya'da görevden uzaklaştırılan özel hareket polisi G .T., boşanma aşamasındaki polis memuru eşi M.T.’yi Muratpaşa ilçesinde bulunan bir parka çağırdı.

G.T., çantasından aldığı silahla M.T.'yi tehdit etti. M.T. polis ekiplerini bulunduğu bölgeye çağırdı. Çevreye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken çevre trafiğe kapatıldı. M.T. ve araç içerisinde bulunan çocukları bölgeden uzaklaştırıldı.

Aralıklarla çevreye ateş açan özel hareket polisi M.T., 2 buçuk sonunda silahı teslim ederek teslim oldu.

Öte yandan, polis memuru M.T’nin boşanma aşamasında olan eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. (İHA)