Bursa'da kadın cinayeti: Asya Pınar Üzümcü nişanlısı tarafından öldürüldü

Bursa'nın Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta Oktay Hürmet, iddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü'nün evine geldi.

Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü’yü ve kendisini engellemeye çalışan Üzümcü'nün annesi İfakat Evci'yi de bıçakladı.

DHA'nın haberine göre, sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asya Pınar Üzümcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İfakat Evci ise sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından şüphelinin otomobiliyle Sakarya’ya gittiği tespit edildi. Oktay Hürmet Sakarya'da yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.