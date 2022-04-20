Özel Çevre Koruma Bölgesi'ni yapılaşmaya açan plan değişikliği iptal edildi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Gölbaşı’nda tarım alanlarını, yaban hayatını ve ekosistemi tehdit eden ve özel çevre koruma bölgesini yapılaşmaya açan plan değişikliklerini yargıya taşımıştı.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, söz konusu plan değişikliğinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi, Bahçelievler ve Karaoğlan Mahalleri, Konya Yolu Doğusu Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini iptal etti.

'Yapılaşma planı yargı kararları dikkate alınmadan hazırlandı'

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Başkent’te az sayıda kalan yaşam kaynağı doğal alanlarımız tehdit altında ve ekolojik bütünlük, rant odaklı plan değişiklikleriyle parçalanıyor. Tarım alanlarının, yaban hayatının olduğu, Mogan ve Eymir göllerinin bulunduğu Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi yapılaşmalarla yok edilmek isteniyor. Yargı bir kez daha, bilimin rehberliğinde doğal alanlarımızın korunmasından yana tavır koydu" dedi.

Candan sözlerine şöyle devam etti:

"Mahkeme gerekçesinde yer alan ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak belirlenmiş ve hassasiyeti bulunan alanın neden toplu işyerine dönüştürüldüğünün ve bunun bir sonucu olarak yapı yoğunluğunun artırılmasının nedenlerinin açıkça ortaya konulamadığı, yine Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak belirlenmiş ve hassasiyeti bulunan alana yönelik olarak yapılan ve yargılamaya konu edilen kullanım kararlarına ilişkin değişikliklerin yargı kararlarında yer verilen gerekçeler dikkate alınmadan hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi, Bahçelievler ve Karaoğlan Mahalleri, Konya Yolu Doğusu Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği planlarında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır’ ifadeleri haklılığımızı tescil etmektedir."

'Mahkeme kararları yok sayılıyor'

Candan, bilirkişi raporunda yer alan “Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi, Bahçelievler ve Karaoğlan Mahalleri, Konya Yolu Doğusu Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin üst kademe plan iptal edildikten sonra onandığı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ile imar mevzuatına aykırı olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır” ifadelerine de dikkat çekti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı, "Bilim insanları ve yargı alanın önemine dikkat çekerken mahkeme kararlarını yok sayan ve arkasını dolanan plan değişiklikleri yapıldığını ortaya koymuştur. Kamu yararına aykırı ve doğal ve yaşam alanlarımızı yapılaşmaya açan plan değişikliklerine karşı hukuksal mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.