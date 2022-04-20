Çevre talanına karşı başlatılan imza kampanyasına kaymakamlıktan engelleme

Marmaris Ekoloji Komitesi'nin Muğla Marmaris'teki çevre talanına karşı başlattığı imza kampanyası Marmaris Kaymakamlığı tarafından engellendi.
Dün Marmaris Atatürk Meydanı'nda daha önceden bildirimi yapılmış şekilde açılan imza masası Marmaris halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Çalışma esnasında Belediye yöneticilerinin talimatı üzerine zabıta memurları tarafından imza masasının arkasında bulunan ve belediyeyi eleştiren dövizlerin kaldırılması istendi. İmza çalışmasını yürütenler zabıtanın talebi reddetti. Ancak daha sonra Kaymakamlık talimatıyla zabıta ve polis eşliğinde imza masasının sonlandırılması istenerek imza toplanması engellendi.
'Dayanışmayla kenti korumaya devam edeceğiz'
Ekoloji Komitesi çalışmanın sonlandırılmasından sonra basına bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Çevre Meclisi yarın aynı yerde, aynı demokratik hak kullanımına devam edecektir" denildi. Açıklama şöyle: