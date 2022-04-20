Çevre talanına karşı başlatılan imza kampanyasına kaymakamlıktan engelleme

Marmaris Ekoloji Komitesi'nin Muğla Marmaris'teki çevre talanına karşı başlattığı imza kampanyası Marmaris Kaymakamlığı tarafından engellendi.

Dün Marmaris Atatürk Meydanı'nda daha önceden bildirimi yapılmış şekilde açılan imza masası Marmaris halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Çalışma esnasında Belediye yöneticilerinin talimatı üzerine zabıta memurları tarafından imza masasının arkasında bulunan ve belediyeyi eleştiren dövizlerin kaldırılması istendi. İmza çalışmasını yürütenler zabıtanın talebi reddetti. Ancak daha sonra Kaymakamlık talimatıyla zabıta ve polis eşliğinde imza masasının sonlandırılması istenerek imza toplanması engellendi.

'Dayanışmayla kenti korumaya devam edeceğiz'

Ekoloji Komitesi çalışmanın sonlandırılmasından sonra basına bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Çevre Meclisi yarın aynı yerde, aynı demokratik hak kullanımına devam edecektir" denildi. Açıklama şöyle:

"Marmaris Kent Konseyi orman yangınları sonrasında Marmaris’e yönelen ekolojik saldırılarla mücadele etmek üzere, kentte faaliyet gösteren tüm siyasi partilere davet göndermiş ve katılımcı partilerle birlikte Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi oluşturulmuştu.

Komite 15 Nisan tarihinde Marmaris yaşayanlarına dayanışma çağrısı yaptı. Toplantıya katılan yerel halk, yaşam alanlarıyla ilgili kararların parçası olmak ve bu kararlarda sözünü söyleyebilmek amacıyla ‘Çevre Meclisi’ni kurdu. Meclis, halkın ekolojik saldırılardan bilgi alma hakkı olduğu gerçeğini merkeze koyarak kurum yetkililerini göreve davet edeceği bir imza kampanyası yapma kararı aldı.

Bu amaçla 19 Nisan 2022 (Salı) tarihinde Atatürk Meydanı’nda imza standı açtı. Demokratik hak kullanımlarının en güzel örneklerinden olan imza kampanyasına Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi. Ancak akşam saatlerinde gerekçe göstermeksizin ve yazılı belge sunulmaksızın Marmaris Kaymakamlığı imza kampanyasının sürdürülmesini engelledi ve emniyet güçlerince stant çalışması sonlandırıldı.

Halkın demokratik girişiminin önlenmesinde Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi Zabıta ekiplerinin ortak hareket etmesi kaygı verici, üzücü ve kabul edilemez bir tutumdur. Çevre Meclisi yarın aynı yerde, aynı demokratik hak kullanımına devam edecek ve Marmarisli yurttaşların ekolojik saldırılardan haberinin olması, dayanışmayla kenti koruması için elinden geleni yapacaktır."