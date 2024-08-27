Özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Karaburun'da tarlalara neler oluyor? 

Saip’in kadim köy kahvesi toplantılarında konu, bir ay önce gündeme getirildi. İzmir Karaburun’da yeni bir sorunla daha karşı karşıyayız.

Tarım alanlarının yağmalanması…

Göz önünde yaşanıyor söz konusu olumsuzluk. İlçenin girişinde, Saip’le Ambarseki arasında, anayolun üstündeki tarım alanları, hafriyatçı şirketlerle bozuluyor.

Yani, inşaat sektörünün bir parçası, kendine yeni bir alan açıyor…

Küçük “sanayi alanı” benzeri bir yapılaşma oluşuyor.

Köylüden kiraladıkları tarım arazileri kazılıyor, verimli topraklar alınıyor (bir iddiaya göre satılıyor), yerine yol seviyesine kadar molozlar dökülüyor, duvarlar örülüyor, depo görünümlü inşaatlar yapılıyor…

Ağaçların söküldüğü iddiaları da var bu arada…

Yol boyunca çok sayıda tarım arazisinin üzeri moloz kaplı.

Şimdi, burası bir ilçenin girişi.

Her yerleşimde giriş, yeni gelenlerde bir intiba uyandırır ya, önemlidir.

Şantiye görünümlü bir giriş, başta ilçe yöneticileri olmak üzere, turizmcisini, esnafı, tüccarı, kasabayı “markalaştırma” derdinde olanları, daha önemlisi yaşayanların tümünü ilgilendirir diyeceksiniz ama…

Ses var mı, ses?

Yalnızca Saip kadim köy kahvesindeki toplantılarda konuşulduğunu duydum…

Neler oluyor?

Tarım alanları bozuluyor, topraklar taşınıyor (mülki amirin, tarım ilçe müdürlüğünün ilgi ve yetki alanı olmalı).

Moloz dökülüyor, depolar oluşturuluyor (ruhsatları var mı bilmiyoruz) inşaat faaliyetleri sürüyor (yerel yönetimin ilgi ve yaptırım alanı olmalı).

Karayolları güvenlik alanı ihlal ediliyor, değiştiriliyor (yetkinin kimde olduğu adı üstünde).

Göz önünde, hâlâ molozları görmek mümkün.

Kuşkusuz kaymakam da, belediye başkanı da, ilgili tüm kurumların yetkilileri de görüyordur. Bir değerlendirme, bir açıklama yapmalarını beklemek, hakkımızdır.

Bu gelişmeyi Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’a sordum. Haberinin olduğunu, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerine ilettiğini söyledi…

Sahi, Karaburun özel çevre koruma bölgesiydi, bir de olmasa ne manzaralarla karşılaşırdık kim bilir?

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 5 yıl önce özel çevre koruma bölgesi ilan edilen bir yerde, ilgili kurumun neler olup bitiğine dair bir denetçisi, gözetmeni var mı acaba?