Özel: Bu partinin evladının hakkını yedirten bir takım kararlarla CHP ilerlemez

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Denizli’de parti teşkilatı ile bir araya geldi. Özel, “Biz; büyük bir değişimi, bir inancı; bugün bu salondaki büyük coşkuyu Kurultay’a taşıyabilirsek, 81 ile taşıyabilirsek, kurultay salonundan 81 il olarak çıkabilirsek, oradan; ‘CHP’de bir şeyler değişiyor, kadrolar değişiyor, anlayış değişiyor, bu CHP bu işi başaracak’ dedirtebilirsek o zaman (yerel seçim)31 Mart’ta; sizlerin belirlediği, örgütümüzün belirlediği isimlerle hep birlikte çalışarak, koşarak parti tarihinin en büyük başarısını elde edebiliriz. Çünkü bu örgüt artık kaybetmek istemiyor” dedi.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, bugün CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’u ziyaretinin ardından; Pamukkale Halk Eğitim Merkezi’nde CHP Denizli il örgütüyle bir araya geldi.

14 Mayıs sonucunun son 4 seçimdir tekrarlanan bir sonuç olduğunun altını çizen Özel, "14 Mayıs günü kolumuzu kaldıracak halimiz kalmamıştı, ama bir tesellimiz vardı. O da 28 Mayıs'taki ikinci tura seçim kalmıştı. Hep beraber son bir gayret koşturmalıydık. Ama 28 Mayıs günü bir kez daha maalesef son 4 seçimdir tekrarlanan bir sonuç tekrarlandı... Muhalefet 48, iktidar 52."

'Bu partinin evladının hakkını yedirten bir takım kararlarla CHP'nin ilerleyemeyeceğini gördük'

"CHP'nin nereden duracağını kendisi belirleyen, duracağı yere karar veren; gerisini geri kalana bırakan bir anlayışa geri dönmesi lazım. Ecevit'in, İnönü'nün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı gibi..." diyen Özel, "Sürekli pozisyon değiştiren, kimliksizleşen, siyasetsizleşen ve başının üzerinde bir cam tavan olduğuna, onu aşamadığına inanmış, o yüzden sağdan desteklerle seçim kazanmaya çalışan… Sadece ittifak değil; sağdan danışmanlar ile CHP'lilerin hak ettiği koltukları sağdan gelenlere vererek, hatta 39 milletvekili diye söylediğimiz bu partinin evladının hakkını yedirten birtakım kararlarla CHP'nin ilerleyemeyeceğini gördük.

CHP önce, nerede duracağını bilecek. Nerede duracak? CHP, altı ok nereyi tarif ediyorsa orada duracak. CHP nerede duracak? Emekçi nerede duruyorsa onun yanında duracak. CHP; çiftçinin, esnafın, emeklinin, ezilenin, kimsesizin... Gazi öyle dedi ya, 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir…' CHP kimsesizlerin yanında duracak. CHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın dikey kesen siyasetine teslim olup sürekli oyunu onun istediği kurallar ile oynamayacak" şeklinde konuştu.

'Erdoğan'ın yalanı mı güçlü, bu örgütün dirayeti mi?'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Özel sözlerine şöyle devam etti: "Tayyip Erdoğan’ın kandırdığından daha çok insan kandırarak iktidar olabiliriz, bunu da biz bilmeyiz, sağdan danışmanları toplayalım, onları masanın başına oturtalım, örgütü bir kenarda bırakalım diyen bir anlayışa karşı; gelin arkadaşlar Tayyip Erdoğan’ın ne yaptığı ile ilgilenmeyelim; sokağı, tarlayı, kahvehaneyi, fabrikayı, mahalleyi bilen sizsiniz, siz örgütünüze, örgütünüz genel merkezinize, yönetim kademelerinde kimi görmek istiyorsa getirelim masaya oturtalım, görelim bakalım Tayyip Erdoğan’ın yalanı mı güçlü, bu örgütün dirayeti mi güçlü…"