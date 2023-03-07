Özdil, CHP'yi suçlayıp Sözcü TV'den ayrıldı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarına adaylık çağrısı yaparak Millet İttifakı'ndan ayrılma kararı sonrası yaptığı yorumla gündeme gelen Yılmaz Özdil, Sözcü TV'deki genel yayın yönetmenliği görevini bıraktı. Özdil'in, "veda" yazısında CHP'yi eleştirdi.

Yılmaz Özdil, yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart'ta resmen yayına başlayan Sözcü TV'de genel yayın yönetmenliği görevini üstlenmişti. Akşener'in Altılı Masa'yı hedef alan konuşmasının ardından da, "Ben CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum. 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Meral Akşener aslında masadan ittirildi, dışlandı. Meral Akşener’e bu dikte edilmek istendi" sözleriyle gündeme gelmişti.

Özdil, bu gelişmelerin ardından televizyondaki görevini Korcan Karar'a bıraktığını açıkladı. Bugün yayımlanan yazısında "Değerli patronumuz Burak Akbay'a söz verdiğim şekilde 'kurucu' görevimi tamamladım. Anadolu imbiğinden damıtılarak süzülmüş kulağa küpe lafımızdır… Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım" ifadelerini kullandı. Ardından da CHP'yi eleştirdi.

Sosyal medyada kendisine yönelik tepkilere yanıt verdiği yazısında, "Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur" dedi.